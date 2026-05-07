El Betis, a la espera de novedades europeas en una sesión sin Bakambu

El congoleño no ha estado con el primer equipo debido a motivos personales bajo permiso del club, por lo que es la ausencia más destacada de una nueva sesión a la espera de las semifinales europeas

El Real Betis continúa trabajando con el sueño de la Champions League más que presente, ya que la quinta plaza se está convirtiendo en cada vez una posibilidad más que real. Ese lugar puede dar lugar al sueño definitivo, como es jugar la máxima competición continental y para eso el beticismo tiene hasta dos citas importantes que ver esta próxima noche. El Rayo Vallecano y el Sporting de Braga tendrán mucho que hablar en esa posibilidad verdiblanca, jugándose los dos la posibilidad de poder jugar la gran final de sus respectivas competiciones, por lo que todo queda supeditado a lo que puede suceder este mismo jueves.

Con eso juega el equipo de Manuel Pellegrini y es por ello que estarán pendientes del televisor esta noche. Pero la competición doméstica es la que manda y este próximo sábado los verdiblancos tendrán una nueva oportunidad de dar zarpazo definitivo a esa quita plaza, cuando les toque visitar Anoeta para enfrentarse al reciente campeón de la Copa del Rey. La Real Sociedad viene de caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un encuentro que se vio a merced del Sevilla en casi todo momento, quitando ciertos tramos de cierto peligro txuri-urdin que no fue real. Es por ello que existe ánimo de revancha en el equipo donostiarra.

En la sesión de hoy, la principal noticia ha estado en la ausencia de Bakambu. El congoleño no ha estado presente debido a motivos personales y ha contado con permiso del club, por lo que no hay motivo para la preocupación dentro del beticismo. Por el resto, total normalidad en el equipo, siendo las únicas ausencias Marc Bartra y Ángel Ortiz, perdiéndose ambos lo que resta de temporada. Una de las imágenes captadas por la cámara de ESTADIO Deportivo ha sido la charla entre Pellegrini y Marc Roca. El catalán es uno de los fijos en los esquemas del chileno y todo hace indicar que lo seguirá siendo en caso de que el chileno finalmente continúe en la entidad verdiblanca.

A diferencia de otros días, como pudo ser el caso de De Roa en el día de ayer, no ha habido ningún canterano con el primer equipo verdiblanco. Uno de los focos, evidentemente, está puesto en Pablo García. El extremo estará a las órdenes de Dani Fragoso en estas finales que le quedan al filial con el objetivo de lograr la permanencia en la Primera RFEF.

Con todo esto, el equipo ya se prepara para el partidazo de este próximo fin de semana. Las calculadores verdiblancas son las que ahora mismo están carburando y varias son las opciones que pueden dar al Betis ese lugar en la Champions. La cuenta más fácil, evidentemente, es que el Rayo pase y el Friburgo no. Pero hay más opciones, por lo que habrá que esperar a los acontecimientos que vayan pasando en estas semifinales europeas. El objetivo es claro, y es el poder disputar la máxima competición continental 21 años después de hacerlo y repetir esa hazaña por una segunda vez.