El peor inicio posible para el tenis español en Roma

El cuadro final masculino y femenino del Roma Open 2026 se saldó con un pleno de derrotas españoles en el Foro Itálico

El Master 1.000 de Roma no ha podido empezar peor para los representantes de la Armada española. Si la previa se saldó con tres de los cinco representantes en el cuadro final, la primera ronda de éste ha dejado en fuera de juego a los dos primeros tenistas que saltaban a la arena del foro Itálico.

Dolorosa fue la derrota de un Jaume Munar que controló el partido ante Matteo Arnaldi, aunque el italiano estuvo más seguro en los puntos clave y supo aprovechar las situaciones que se le pusieron favorables para hacerse con el encuentro en tres sets y en 2 horas y 33 minutos por 3-6, 6-3 y 3-6.

Tras un inicio en el que el español estuvo mejor, un error en el séptimo juego le hizo perder su saque y, con él, el set. En medio de parones por la lluvia que comenzó a caer en Roma, Munar reaccionó en la segunda manga, donde rápidamente rompió y logró mantener su ventaja hasta el final. En el tercer set se repitió la película del primero, igualdad inicial y rotura de Arnaldi en el sexto juego, que le sirvió para apuntarse el partido ante un la alegría de un público volcado con él.

Tabilo, muy superior a Pablo Carreño

Tampoco pudo seguir adelante en su aventura romana el gijonés Pablo Carreño, que había superado la previa después de la retirada de Stan Wawrinka, pero que acabó derrotado por un Alejandro Tabilo que llega en un buen momento, ya que viene de hacerse con el título en el Challenger de Aix-en-Provence.

El medallista olímpico, de 34 años, fue claramente inferior ante un Tabilo que sólo le dejó tres juegos (6-3 y 6-1) y que demostró estar a día de hoy un escalón por encima, en juego y en físico, del veterano tenista español.

La primera jornada del Roma Open 2026 se saldó con sorpresas como las victorias del kazajo Shevchenko o del estadounidense Svajda ante los argentinos Carabelli y Trungelliti. Vit Kopriva, por su parte, demostró su buen momento con un triunfo ante el húngaro Fabian Marozsan (6-3 y 6-3). El chino Zhizhen Zhang estuvo a un paso de volver a ganar un partido en un gran torneo tras su larga lesión, pero el alemán Altmaier acabó remontando su enfrentamiento. Sólo lleva dos victorias en ATP Tour en lo que llevamos de año.

Jessica Bouzas deja a Bucsa sola en Roma

La mala jornada para el tenis español se completó con el debut de la primera tenista nacional en el WTA 1.000, una Jessica Bouzas que dejó el cuadro femenino de Roma con la sola presencia de la cántabra Cristina Bucsa.

La gallega, de 23 años, no pudo con la veterana Karolina Pliskova, exnúmero uno del mundo, pese a empezar por delante en el marcador. A la tenista checa le vino mejor que el partido estuviera parado más de una hora a causa de la lluvia. Pliskova cedió el primer set por 6-4, pero ganó los dos siguientes por 6-3 y 7-5 para alcanzar la segunda ronda en la Ciudad Eterna.