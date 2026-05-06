Paula Badosa toca fondo antes de Roland Garros

La tenista española se ha borrado de la fase previa del segundo Grand Slam del año y su futuro es una incógnita

"Voy a tomarme un pequeño descanso". Las palabras de Paula Badosa tras caer en el Mutua Madrid Open 2026 no auguraban nada bueno para la tenista catalana a corto plazo. La española perdió en primera ronda del torneo madrileño (7-6(3) 4-6 6-0) ante Julia Grabher.

En el tercer set vio que no estaba, que había tocado fondo y sus palabras de los últimos meses se tornaron realidad. Tras Miami ya dejó claro que tenía que pelear con sus "voces interiores". Algunos jugadores y extenistas, como Feliciano López, mostraron su preocupación por la situación de la catalana, al mismo tiempo que dejaron claro que la ayudarían en lo que pudieran con, entre otras cosas, una invitación para el Madrid Open que cursaron.

Tras esa derrota en la capital de España, Badosa se borró de Roma para tomarse ese descanso y ahora también lo ha hecho de Roland Garros. Aunque en un principio aparecía en la lista de la fase previa e, incluso, podría jugar el cuadro final si se produce alguna baja, por ahora se ha borrado de la 'qualy'.

Badosa reconoce que es un problema "mental"

"No sé si voy a ir, la verdad. Estoy confesando un secreto, me estoy abriendo, dependerá solamente si tengo esas fuerzas. Sé que si tengo esas fuerzas acaban saliendo las cosas. Es más mental, físicamente he sufrido bastante", señaló en un podcast con Mario Suárez, donde anunció lo del descanso.

La tenista catalana reconoció que en ese partido ante Grabher había tocado fondo. "En Madrid, lo que pasó fue que gasté tanta energía luchando contra mi propia mente, me he agotado tanto estos últimos meses, que en el tercer set, mi mente se desconectó por completo. Estaba totalmente vacío. Justo después, tuve una conversación con mi equipo; fue bastante interesante. Creo que necesito un tiempo para parar, para ver qué está pasando aquí", añadía.

Badosa no volverá hasta no sentirse segura

Su objetivo pasa por recuperarse completamente y tratar, como ya hiciera hace dos años, de volver a la elite. "Quiero recargar energías un poco, porque soy alguien a quien le encanta volver y luchar, pero estoy llegando a un punto en el que me estoy agotando. Hemos decidido parar. No sabemos si serán dos, tres o cuatro semanas. ¡Solo han pasado dos días y ya estoy pidiendo entrenar! Pero no creo que sea muy saludable para mí. Así que voy a tomarme un pequeño descanso”, reconocía Paula Badosa.

La tenista española, que resurgió hace dos años por estas fechas tras una grave lesión que la sacó, como ahora, del Top-100, tendrá que depender mucho de las invitaciones en los torneos siguientes a su regreso si quiere volver a la elite. De momento, para el 18 de mayo, cuando comienza la previa de Roland Garros, no está. Si entra en el cuadro final, el 24 de mayo, o la invitan ya es algo que se conocerá en los próximos días. Aunque, si se ha borrado de la previa, lo normal es que no esté pensando en competir en París este año.