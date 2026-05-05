Hapoel - Real Madrid en directo hoy | Partido de 'play off' de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, tercer encuentro de 'play offs' de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv , tercer encuentro de 'play offs' de la Euroliga 2025-2026

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el tercer partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

El Real Madrid llega con una ventaja clara (2-0) y, en caso de victoria, certificaría su clasificación para la Final Four de Atenas

El partido se juega en el Arena de Botevgrad , una pequeña ciudad a una hora de Sofia y que sólo cuenta con un aforo para 3.200 espectadores. El motivo es que el Hapoel no tenía reservado el Arena 8888 cuando tuvo que regresar a Bulgaria después de que empezase la guerra con Irán y tuvo que elegir este otro pabellón.

Trataremos de hacer un partido serio durante los 40 minutos. Sabemos que es difícil porque es un equipo bueno, que juega muy bien, pero siempre digo que en un partido ocurren muchas cosas desde el primer hasta el último minuto y tendremos nuestras oportunidades”.

“No hay mucho espacio para la sorpresa en estos partidos. Somos equipos y jugadores que nos conocemos bastante y sabemos cómo jugamos. Seguramente, será tema de concentración y de quién quiera más.

Facu Campazzo ha sido el jugador más determinante hasta ahora en la serie y, de hecho, fue elegido MVP de la Euroliga en el segundo partido; Scariolo, sabiendo de su importancia, no convocó ante el UCAM Murcia en la Liga ACB, por lo que llega descansado a este encuentro

"Estamos un poco más cerca del gran objetivo de la temporada, pero todavía tenemos trabajo contra un rival de mucho talento. Si estás precavido, y esperas un partido largo, y llegas al final en condiciones, puedes tener una oportunidad de ganar. No pensamos en lo que viene después".

Con dos triunfos de renta tras las victorias logradas en el Movistar Arena la pasada semana, el Real Madrid afronta este martes el tercer partido del play off de la Euroliga 2025-2026 en Bulgaria, ante un Hapoel Tel Aviv que juega allí como local por el obligado exilio de Israel por la guerra.

El conjunto de Sergio Scariolo perdió a Walter Tavares nada más empezar el primer partido de la serie. Y, pese a eso, logró ganar ese encuentro y resolver con comodidad la segunda cita.

Teniendo en cuenta que el Hapoel es uno de los mejores conjuntos de este año y que lideró por algunas semanas la Euroliga, es de destacar. Aunque los israelíes fueron de más a menos y no acabaron bien la Liga regular, lo que acabó rebajándolos a la sexta plaza de la clasificación.

Pese a ello cuentan con algunos de los mejores jugadores de la Euroliga y con el que más cobra, el serbio Vasilije Micic. Junto a él destacan Antonio Blakeney, Chris Jones o Daniel Oturu. Un gran equipo ante el que los blancos no se pueden confiar. Y eso que les han ganado en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado esta temporada.

Sergio Scariolo seguirá contando con la baja de Tavares y Procida será, posiblemente, su sustituto en la convocatoria. "Muchas veces queríamos incitar a los demás para que justo cayeran en la trampa y cayesen en la boca del lobo. Ahora sin Edy tenemos que proteger un poco más nuestra pintura", reconocía el propio Scariolo, que encajó 123 puntos ante el UCAM Murcia, en ACB, este pasado domingo.

En ese partido descansaron Facu Campazzo y Gabriel Deck, por lo que estarán frescos para tratar de llevar al Real Madrid a la Final Four después de un año de ausencia.