Casilla, sobre la portería de España: "Creo que el futuro de la portería en la Selección española pasa por Joan García"

El ex portero español rompe una lanza a favor de Joan García, aunque destaca que Unai Simón "no ha hecho nada mal para quitarle la titularidad"

La portería de la Selección española sigue a debate. El combinado nacional parte como uno de las selecciones favoritas a ganar el Mundial. Cada posición de cara a la cita mundialista cuenta con más de un jugador de muy alto nivel que oposita para ganarse un hueco en los planes de Luis de la Fuente. Para el riojano, la gran duda está en la portería, puesto que cuatro porteros de primerísima clase optan al puesto. Unai Simón es el favorito y Joan García la gran revelación. Kiko Casilla, ex portero español, destacó que el futuro de la meta rojigualda está en el portero del Barcelona.

El ex cancerbero de equipos como el Espanyol o el Real Madrid, entre otros, subrayó el gran talento que tiene España bajo los palos de cara al Mundial y el papelón que recae sobre Luis de la Fuente. "Es una cuestión muy complicada. No lo tengo claro y pienso que Luis de la Fuente tendrá también un dilema", reconoció en as. "Creo que será Unai Simón porque no ha hecho nada mal para quitarle la titularidad", continuó. Aún así, Kiko casilla rompió una lanza a favor de Joan García. "Con todo el respeto para él y para Raya, creo que el futuro de la portería en la selección pasa por Joan García", destacó.

La decisión final recae sobre Luis de la Fuente

Ahora, la decisión final recae sobre Luis de la Fuente que citó a 4 porteros en la última convocatoria, algo que, con casi total seguridad, no ocurrirá de cara al Mundial. Joan García, David Raya, Remiro y Unai García luchan por ser el héroe de España bajo palos, siendo el meta del Athletic Club el favorito para lograrlo. El nivel del Bilbaíno en las últimas semanas ha incrementado de forma exponencial. El meta está haciendo méritos para mantener la titularidad bajo los palos, dejando la pelota en el tejado de los otros tres porteros que pujan por un hueco en la lista de Luis de la Fuente.

El tercer portero de España para el Mundial, a debate

Raya tiene su sitio garantizado como segundo portero, mientras que Joan García y Remiro son las grandes dudas de Luis de la Fuente. El rendimiento del catalán juega a su favor en una temporada en la que el vasco no ha estado muy acertado. Pero la experiencia del guardameta de la Real Sociedad contrarresta al portero blaugrana. Remiro ya estuvo presente en la Eurocopa y en todas las convocatorias de Luis de la Fuente para preparar el Mundial.