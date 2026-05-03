El Athletic Club y Luis de la Fuente se frotan la manos con el mejor Nico Williams

El delantero del Athletic Club anotó dos goles para meter al Athletic Club en la lucha por Europa y para dejar claro a Luis de la Fuente que está listo para el Mundial

El mejor Nico Williams está de regreso. Cuando más lo necesitaba el Athletic Club, el extremo navarro se puso la capa de héroe y sacó a pasear todo su talento para darle 3 puntos vitales a un Athletic Club que se olvida de la parte baja de la tabla y que terminará LaLiga con aspiraciones europeas. La actuación del atacante fue sublime y coronó su partido con dos grandes goles que hundieron al Alavés y reflotaron al cuadro bilbaíno. El final de temporada se acerca, y con él el cierre de LaLiga y el comienzo del Mundial. Todos los ojos y esperanzas están puestos en Nico Williams, mientras que el Athletic Club se frota las manos ante un cierre de temporada que comienza a ser ilusionante bajo la atenta mirada de Luis de la Fuente.

Con los tres puntos cosechados gracias a los dos tantos de Nico Williams, el Athletic Club se mete de lleno en la lucha por Europa. Los 44 puntos que actualmente suma el combinado rojiblanco lo convierten en un fuerte candidato. La dinámica del equipo ha cambiado en las últimas jornadas. El regreso de Nico Williams, aunque ha sido de manera progresiva, ha subido el nivel del ataque bilbaíno que se consagra con el internacional español viendo puerta de nuevo.

La actuación en Vitoria y la liberación del Athletic con los tres puntos sumados en Mendizorroza deben servir de impulso en las cuatro últimas jornadas, en las que los rojiblancos se medirán a Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid. En Mendizorroza, Nico Williams puso la guinda a su progresiva vuelta a los terrenos de juego con dos golazos de bandera.

El primero lo logró en el minuto 83 de partido, tras una gran acción colectiva del equipo de Ernesto Valverde. El segundo, para poner el broche final al partido, lo anotó en el minuto 87 de partido. Un error en la defensa dejó mano a mano con el portero al extremo. Con la zurda, picó el balón por encima del zaguero y sello la goleada del Athletic Club.

Nico Williams vuelve a ser el arma más peligrosa de Ernesto Valverde

Estos dos goles refuerzan la confianza de Nico Williams de cara al tramo final de temporada y permiten al Athletic Club volver a soñar con Europa. El atacante vuelve a ser el arma más peligrosa del conjunto de Ernesto Valverde, que se reunió a principio de semana con el delantero, y amenaza a Celta de Vigo y Getafe con robarles la plaza Europea. Además de confianza, Nico Williams consigue igualar su mejor registro goleador en una temporada en LaLiga (6), maquillando así un curso marcado por las lesiones.

Luis de la Fuente celebra volver a ver la mejor versión de Nico Williams

Otros de los grandes alicientes de Nico Williams de cara al final de temporada es el Mundial. El atacante del Athletic Club es una de las grandes figuras de España de cara al campeonato del Mundo. Su temporada, debido a las lesiones, han condicionado su participación en el combinado nacional. Luis de la Fuente cuenta con el extremo y se frota las manos al ver la actuación de Nico Williams ante el Alavés. El tramo final de temporada será clave para que el atacante llegué al 100% a la cita mundialista.