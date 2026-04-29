Nico Williams se reúne con Ernesto Valverde: sensaciones y estado de ánimo

El entrenador del Athletic Club no quiere salir de San Mamés sin volver a ver la sonrisa de Nico Williams, al que mima y anima a seguir trabajando de cara a un difícil cierre de temporada

Nico Williams no termina de despegar esta temporada en el Athletic Club. El delantero rojiblanco ha vuelto andando con pies de plomo tras un mes parado. El internacional español está pasando sin pena ni gloria esta temporada en el equipo vasco y mantiene preocupado al club. Poco a poco, el extremo sigue sumando minutos en su regreso, aunque las sensaciones no terminan de ser positivas. La pubalgia, que le obligó a parar, está haciendo mella en el joven y talentoso extremo. Por ello, Nico Williams y Ernesto Valverde se reunieron antes del primer entrenamiento de la semana. El técnico rojiblanco acerca posturas con el futbolista para conocer de primera mano las sensaciones y estado de ánimo.

Antes de que comenzase la sesión del martes, Ernesto Valverde citó a Nico Williams sobre el césped de Lezama, según pudieron captar los medios. El entrenador rojiblanco quería acercarse al jugador que, últimamente, ha manifestado malestar al ser sustituido en los últimos encuentros disputados. Más que por el cambio, Nico Williams se mostraba fastidiado por sus actuaciones. Lejos de la privacidad y a la vista de los periodistas, el entrenador mantuvo una conversación dinámica y agradable con el futbolista para conocer las sensaciones y emociones del jugador. Prieto y Orbaiz, muy cerca de futbolista y entrenador, fueron testigos de las palabras entre ambos. Ernesto Valverde no quiere salir del equipo sin volver a ver una sonrisa en la cara de la estrella del Athletic Club y anima al jugador a seguir creciendo paso a paso de cara a un final de temporada trepidante.

Nico Williams, clave para el cierre de temporada del Athletic Club y el Mundial

Recuperar la mejor versión de Nico Williams es vital para el Athletic Club y la Selección española. El final de temporada es clave para los objetivos del Athletic Club y para el devenir del navarro de cara al Mundial. Luis de la Fuente lo espera con los brazos abiertos mientras le otorga un billete para la cita mundialista. Nico Williams ya fue clave en la Eurocopa de 2024 con España y espera poder serlo en el Mundial.

El internacional español quiere responder ante Ernesto Valverde y ante Luis de la Fuente. Con la baja de Lamine Yamal, que llegará justo para la cita mundialista, la presencia de Nico Williams toma más relevancia y todo un país espera la mejor versión del futbolista al que le quedan 5 jornadas de LaLiga para encontrar las buenas sensaciones que, de momento, no termina de aparecer en una temporada para olvidar en el Athletic Club.