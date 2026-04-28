Guruzeta, Toni Martínez, Hugo Duro, De Frutos y Gerard Moreno, en busca de una oportunidad de Luis de la Fuente para el Mundial

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial está prácticamente cerrada, aunque la baja en la delantera de Samu Aghehowa genera un hueco al que opositan, en busca de una oportunidad, los delanteros españoles con más goles en LaLiga

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la baja de Samu genera dudas de cara a la convocatoria de Luis de la Fuente. La Selección española es una de las favoritas para salir campeona en Estados Unidos. Luis de la Fuente ha ido preparando el terreno y al equipo de cara a la cita mundialista. A falta de la confirmación de la lista, todos los puestos parecen tener dueño y señor, aunque la demarcación de '9' ofrece una oportunidad a los delanteros españoles de LaLiga. Guruzeta, Toni Martínez, Hugo Duro, De Frutos y Gerard Moreno quieren una oportunidad de Luis de la Fuente de cara al Mundial y sus goles esta temporadas así lo reflejan.

Oyarzabal, Borja Iglesias y Ferrán Torres tienen un puesto asegurado en los planes de Luis de la Fuente. De los tres, el atacante del Celta de Vigo es el único que ejerce como '9' puro, mientras que Ferrán Torres y Oyarzabal son un perfil mucho más móvil en los esquemas de Luis de la Fuente. El riojano ha contado en su planes con Samu Aghehowa como segundo ariete, junto a Borja Iglesias. Pero el delantero del Oporto está lesionado y no podrá jugar el Mundial. Esta ocasión es de oro para delanteros españoles de LaLiga que, aunque no han ido convocados anteriormente por Luis de la Fuente, guardan un ápice de esperanza par ir al Mundial.

Guruzeta está de dulce en el Athletic Club

Guruzeta, Toni Martínez, Hugo Duro, De Frutos y Gerard Moreno son los delanteros españoles con más goles que llaman a Luis de la Fuente de cara al Mundial. El punta del Athletic Club es el que más goles suma esta temporada entre todos ellos. El guipuzcoano está de dulce y va camino a firmar su temporada más goleadora desde que debutó con el primer equipo bilbaíno. Con 16 tantos, Guruzeta quiere asomarse a la lista de España.

Toni Martínez mantiene con vida al Alavés y es la revelación de LaLiga

Como gran revelación de la temporada, Toni Martínez ha tomado galones en el Alavés. El delantero babazorro se ha echado el equipo a la espalda en una temporada complicada, con el descenso al acecho. El atacante suma 15 goles en este curso entre Primera división y la Copa del Rey y se coloca en el top 5 de máximos goleadores españoles de LaLiga.

Gerard Moreno y Hugo Duros cumplen de cara a puerta

Le siguen de cerca Gerard Moreno y Hugo Duro. Los delanteros de Villarreal y Valencia también están firmando temporadas destacadas en sus respectivos equipos. El veterano atacante del Villarreal encadena 9 goles en LaLiga en 18 partidos jugados, mientras que el delantero del Valencia se descuelga más del resto tras un tramo final de temporada discreto. El de Getafe no ve puerta desde la jornada 29 ante el Sevilla.

Jorge de Frutos, presente en los planes de Luis de la Fuente

Jorge de Frutos, por su parte, acumula 12 goles en este curso de ensueño para el futbolista del Rayo Vallecano. Además, el segoviano sí ha tenido participación en los planes de Luis de la Fuente, que lo convocó en dos ocasiones en esta temporada. Su rol está más relacionado con el del extremo, aunque también ha participado como delantero centro en los planes de Íñigo Pérez. Su perfil, al ser más polivalente, como Oyarzabal o Ferrán Torres, le resta puntos de cara a ocupar una plaza como delantero centro.