La lesión de Pablo Barrios deja frío a Simeone: "Son momentos difíciles"

El argentino terminó visiblemente afectado por este nuevo contratiempo de su jugador y no pudo ocultar una sensación de malestar pese a la victoria; Alex Baena, también muy tocado: "Me duele verle así"

Diego Pablo Simeone compareció tras la victoria ante el Athletic con un sabor de lo más agridulce. Su equipo reaccionó, remontó y sumó tres puntos muy motivadores, pero la lesión de Pablo Barrios volvió a empañar la noche en el Metropolitano y centra ahora toda la preocupación en el Atlético.

El técnico argentino no pudo aportar demasiados detalles sobre el estado del canterano, pero sí dejó claro el impacto que supone este nuevo contratiempo. "No lo vi. Son momentos difíciles que tendrá que atravesar", reconoció, visiblemente afectado por la situación. Barrios, que acababa de regresar tras una lesión larga, volvió a caer cuando estaba siendo clave en el partido.

Simeone fue más allá en su reflexión, dejando una lectura muy personal de la mala suerte que sigue acompañando. "La vida nos pone dificultades y a él se las está poniendo desde las lesiones. Habrá que sacar aprendizaje para lo que resta de temporada y la que viene", declaró el técnico, poniendo el foco en mirar hacia adelante pese al golpe.

La lesión más inoportuna antes de la Champions

El percance de Barrios llega, además, en el peor momento posible, a pocos días de un compromiso decisivo en la Liga de Campeones. El centrocampista estaba siendo protagonista en la reacción de su equipo y su salida condicionó por completo el tramo final del encuentro.

Aunque Simeone evitó entrar en valoraciones médicas, la incertidumbre es total en torno a su disponibilidad inmediata ya que no hay un diagnóstico concluyente.

Simeone no se olvida de dar caza al Villarreal

El técnico argentino también analizó el partido, aunque inevitablemente todo quedó en segundo plano. Reconoció que el equipo no estuvo bien en la primera mitad. "El primer tiempo no pudimos jugar el partido que queríamos. Había intención y ganas, pero no tranquilidad para ir a buscarlo". Fue tras el descanso cuando llegó la reacción, impulsada precisamente por Barrios antes de caer lesionado. "Hablamos en el descanso, dijimos lo que pensábamos. El fútbol cambia con una jugada y así fue", explicó.

El Atlético logró darle la vuelta al marcador en pocos minutos y controlar el partido, algo que Simeone valoró positivamente. "Encontramos el 1-1 rápido, también el 2-1 y nos pusimos con un partido más controlado, mejor jugado". Aun así, el foco seguía puesto en la necesidad de ganar. “Necesitábamos un triunfo en Liga, acercarnos al Villarreal, que es el objetivo".

Intensidad, trabajo y entrega

Tuvo palabras el 'Cholo' para el rendimiento de algunos de sus jugadores. "La intensidad es lo que marca un poco lo que los futbolistas pueden dar. El trabajo, la intensidad y la entrega están. Los cuerpos hablan y esta vez hablaron, sobre todo en el segundo tiempo”.

Sobre Griezmann, protagonista en la remontada, Simeone fue directo. "Es lo que tienen futbolistas como Antoine, los detalles diferenciales. Encaminó la remontada", para justificar su sustitución por la carga de minutos. "Entendíamos que había dado el máximo y necesitábamos gente fresca".

Ahora, con el Arsenal en el horizonte, Simeone lanzó un mensaje claro a la afición. "Necesitamos a nuestra gente, son el puntapié inicial para hacer una gran semifinal".

Baena, muy tocado por su amigo Barrios

Alex Baena también atendió a los micrófonos de DAZN nada más terminar el partido. El atacante rojiblanco aprovechó para desear lo mejor a su compañero Barrios. "Al final, todos sabemos que Pablo para nosotros es un jugador súper importante, que viene de una recaída de la lesión de hace unos meses. Pablo es un amigo, me duele verle así, porque también he pasado por eso a principios de año, sé lo que se siente y encima es un jugador que se cuida al cien por cien. Son cosas de fútbol. Esperemos que sea lo menos posible”.

Y el próximo miércoles viene el Arsenal, en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. "Me espero al mejor Metropolitano de la temporada. Sabemos que es el partido más importante de la temporada, lo que nos jugamos, sabemos que podemos llegar hasta el final. Es verdad que el Arsenal es un equipazo, que nos lo va a poner muy difícil. Yo creo mucho en este equipo, este club y este estadio y saldrá todo bien".