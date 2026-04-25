Atlético 3-2 Athletic: Sorloth llama a la conjura para la Champions

El Atlético remontó el gol inicial de Paredes en una segunda mitad en la que regresó la mejor versión del equipo del 'Cholo' hasta el jarro de agua fría que supuso la nueva lesión de Pablo Barrios; el noruego sentenció en el descuento e hizo infructuoso el tanto postrero de Guruzeta

El Atlético de Madrid se rearma de cara a la Champions gracias a una victoria de tremenda carga moral en el Metropolitano (3-2) en un partido que tenía más carga emocional que clasificatoria. Los de Simeone, con la mente ya puesta en el Arsenal, supieron rehacerse tras una primera parte gris para remontar tras el descanso y llevarse un triunfo que sirve, sobre todo, para recuperar sensaciones antes de una cita mucho mayor.

La primera parte resultó tremendamente pobre por parte de ambos equipos, como fruto maduro de las dinámicas de ambos. El Atlético tuvo siempre la mente en la Champions y el Athletic encontró el gol muy pronto y se dedicó a contemporizar.

El gol de Paredes desactivó al Atlético

Tras un primer aviso de Guruzeta que obligó a una gran parada de Jan Oblak, de nuevo en el once, el equipo de Ernesto Valverde se adelantó cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido. Lo hizo a balón parado en un córner botado a la perfección por Ruiz de Galarreta al corazón del área, donde apareció Paredes para cabecear de forma inapelable al ángulo de la portería atlética. Muy blanda la defensa colchonera teniendo en cuenta que el Arsenal es uno de los mejores equipos de Europa en los saques de esquina.

A partir del gol, los dos equipos se quitaron la careta y sacaron a relucir sus carencias. El Atlético venía de cuatro derrotas seguidas y su dinámica no iba a ser muy distinta en la primera mitad. La mente estaba en el partido de Champions del próximo miércoles. Este 'ensayo' solo iba a ser un trámite y casi ni quisieron sacar conclusiones antes del descanso. El Athletic, bien plantado atrás, siempre replegado en busca de una jugada aislada para hacer el segundo. Nico Williams de menos a más, pero sin ser nunca el jugador que enamoró la pasada temporada.

El Atlético solo tuvo una ocasión para empatar antes del paso por los vestuarios, aunque lo cierto es que fue muy clara. Un balón colgado desde la derecha por Giuliano Simeone lo cabeceó Sorloth a las manos de Unai Simón. Le salió muy centrado el remate.

El Atlético remonta en cinco minutos a la vuelta de vestuarios

El verdadero giro del partido llegó tras el paso por vestuarios. El Atlético salió con otra cara, más agresivo, más directo y, sobre todo, con un protagonista claro: Pablo Barrios. El centrocampista, que volvía tras lesión, fue el motor de la reacción rojiblanca en apenas cinco minutos que cambiaron por completo el guion del encuentro.

En el minuto 49, el propio Barrios rompió líneas conduciendo y activando la jugada que terminó con el balón en los pies de Antoine Griezmann. El francés metió la puntera tras un rechace que le favoreció y no perdonó el empate. Apenas unos minutos después, en el 54, volvió a aparecer el canterano, esta vez robando en campo rival, acelerando la acción y asociándose con Sorloth en una pared. El noruego, efectivo como mejor sabe, culminó la remontada.

La lesión de Pablo Barrios deja a todos fríos

El Metropolitano pasó del bostezo de la primera mitad a encenderse en cuestión de minutos. Pero cuando mejor pintaban las cosas, llegó el jarro de agua fría. Y Barrios volvió a ser protagonista, aunque esta vez por un motivo muy distinto.

El joven jugador colchonero, que reaparecía en el Metropolitano después de una larga lesión, sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo en una jugada fortuita en la que pareció resbalar. Rápidamente se dejó caer sobre el césped. La imagen fue tan clara como preocupante. Simeone, desde la banda, no daba crédito y reaccionó con un gesto de rabia, lanzando la chaqueta al suelo. El golpe anímico fue inmediato.

El centrocampista abandonó el terreno de juego por su propio pie, pero con gesto serio, consciente de que puede perderse el tramo final del curso y probablemente el Mundial. A tan solo unos días de un partido clave en Europa, su estado físico se convierte en una incógnita que preocupa, y mucho, dentro del equipo.

El Athletic intenta resucitar

A partir de ahí, el partido cambió completamente de contexto. Simeone decidió no correr más riesgos y comenzó a retirar piezas importantes pensando claramente en lo que viene. Su equipo bajó revoluciones, priorizó el control y evitó cualquier situación que pudiera complicar aún más el panorama.El Athletic, por su parte, intentó aprovechar ese escenario para buscar el empate, pero le faltó precisión en los metros finales. Sin embargo, y tras varios intentos fallidos de los 'leones', escasos de puntería, el Atlético, casi sin necesidad de forzar, supo esperar su momento y lo encontró ya en el tiempo añadido.

Sorloth sentencia y Guruzeta hace el 3-2

En el minuto 92, Sorloth volvió a aparecer para cerrar prácticamente el partido con el 3-1 finalizando como gran 'killer' en el mano a mano con Unai Simón tras una buena asistencia de Nahuel Molina. Se había dormido la defensa visitante.Todavía habría tiempo para un último tanto, ya en el 97', pero que resultó ya completamente infructuoso. Guruzeta recortó distancias con un gran cabezazo que no logró desviar lo suficiente Oblak. El 3-2 llegó ya sin margen real para cambiar el desenlace.Más allá del resultado, el Atlético se lleva una victoria que sirve para resetear sensaciones en un momento clave. El equipo necesitaba volver a ganar, pero sobre todo necesitaba volver a sentirse competitivo, reconocible, antes de medirse a un rival de máxima exigencia en Europa. Eso sí, la alegría no fue completa. La nueva lesión de Barrios deja un poso de preocupación evidente. Su papel fue decisivo en la reacción del equipo, pero su estado físico ahora mismo es una incógnita que condiciona, y mucho, los planes de Simeone.Ficha técnica:Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Molina m. 62), Pubill, Lenglet, Ruggeri; Giuliano (Le Normand m. 71), Barrios (Cardoso m. 57), Koke (Obed Vargas, m. 71), Baena; Griezmann (Nico m. 62) y Sorloth.Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri (Adama m. 62) Berchiche; Rego, Ruiz de Galarreta (Vesga m. 70); Iñaki Williams (Berenguer m. 70), Unai Gómez (Sancet m. 62), Nico Williams (Navarro m. 70) y Guruzeta.Goles: 0-1: m. 23, Paredes. 1-1. M. 49, Griezmann. 2-1: m. 54, Sorloth. 3-1: m. 92, Sorloth. 3-2: m. 97, GuruzetaÁrbitro: Jesús Gil (C. Extremeño).Incidencias: Partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 56.598. espectadores.