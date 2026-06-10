Caleta-Car rompe su silencio tras su salida de la Real Sociedad

El central, que se encuentra concentrado con la selección de Croacia para jugar el Mundial 2026, ha admitido que le hubiera gustado continuar en la Real Sociedad en donde quería seguir jugando porque es un club que le gusta mucho. El equipo vasco optó por no ejecutar la opción de compra que tenía sobre él

El futuro de Duje Caleta-Car fue uno de los primeros que resolvió la Real Sociedad. El club vasco no ejerció la opción de compra que tenía por el central croata que se regresa al Olympique Lyon, con el que tiene contrato hasta el verano de 2027, pero que no cuenta con él. El defensa ha roto su silencio después de unas semanas y ha señalado que estaba por la labor de continuar en la Real Sociedad, pero fue una decisión del club vasco que ha tenido que respetar.

Duje Caleta-Car, en declaraciones a Radio Euskadi, ha admitido que quería seguir en la Real Sociedad por varios motivos. "Por supuesto que quería seguir, realmente me gustaba el club, el equipo quería seguir creciendo. Fui criticado en ocasiones, pero es parte del fútbol, lo acepto, hay que seguir, y les deseo lo mejor en el futuro al club y a la ciudad; nunca los voy a olvidar".

A sus 29 años, Caleta-Car llegó en calidad de cedido a la Real Sociedad, procedente del Olympique Lyon, guardándose el club vasco una opción de compra entre los 3 y 4 millones de euros que finalmente no ejecutó a pesar de que el balcánico ha sido muy importante en la temporada. Caleta-Car ha sido titular casi siempre disputando 43 partidos y 2.150 minutos, siendo importante en el título de Copa del Rey que ganó el equipo vasco.

Caleta-Car hace análisis de la temporada y valora a Pellegrino Matarazzo

Caleta-Car, por otro lado, valoró muy positivamente la temporada que hizo la Real Sociedad aunque señaló que se quedaron con las ganas de luchar por disputar la próxima UEFA Champions League. "Estoy contento con mi temporada, hemos vuelto a Europa y hemos conseguido un título. Todo el mundo en el club está feliz y los aficionados, pero sí que nos hubiera gustado acabar mejor clasificados para Champions. Estuvimos cerca, pero después hubo una energía diferente y no tuvimos el hambre suficiente".

El defensa se mostró muy contento por su rendimiento durante la temporada en la cual fue de menos a más. "En la primera parte de la temporada me costó mostrar mi mejor nivel. El inicio del curso fue duro y fue más difícil para mí, pero en la segunda parte tuve un rol importante. Jugué mucho y pude mostrarme. Puedo estar contento, no con todo el año porque la primera parte de la temporada no fue muy buena, pero me ayudó a aprender y en la segunda parte a hacerlo mejor".

Finalmente, Caleta-Car se deshizo en elogios sobre Pellegrino Matarazzo, su entrenador en la Real Sociedad. "En los primeros días trajo una nueva energía. Explicó exactamente lo que quería, cómo quería jugar, trató de demostrarlo en el campo y lo aprendimos rápido. Es una persona muy cercana abierta a hablar con cada uno, con quien juega y con quien no también, intenta tener la mentalidad de la mejor forma posible, darnos confianza a todos los jugadores, por supuesto a mí también, y así es más fácil jugar con esa energía. Es un buen entrenador".