La Real Sociedad se despide de Caleta-Car y está obligada a moverse en el mercado de fichajes

El central ha tenido un rendimiento irregular durante esta temporada y el club vasco ha decidido no ejecutar la opción de compra que tenía sobre él. Misma decisión que ha tomado con el extremo brasileño Wesley que no ha aportado nada en el club vasco al cual llegó en el pasado mercado invernal

La Real Sociedad ha anunciado en la mañana de este lunes la salida de Duje Caleta-Car después de haber estado una temporada en calidad de cedido en donde el central ha sido más titular que suplente si bien es cierto que su rendimiento ha sido irregular. La Real Sociedad ha decidido no ejecutar la opción de compra que tenía por el croata y por tanto el defensa vuelve al Olympique de Lyon, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Duje Caleta-Car ha sido un futbolista importante en la Real Sociedad durante esta temporada para ganar el título de la Copa del Rey, pero su falta de consistencia también ha sido uno de los motivos por los que el equipo txuri urdin ha sido el más goleado de toda la Primera división en esta temporada (61 goles: los mismo que el Levante).

Es por ello que la Real Sociedad ha decidido no ejecutar la opción de compra de 3 millones de euros que tenía por Duje Caleta-Car. Tras jugar 32 partidos oficiales y 2.629 minutos, el central de Croacia, que va a jugar el Mundial 2026, regresa al Olympique de Lyon que tampoco cuenta con él. Caleta-Car dijo hace unas semanas que quería quedarse en la Real Sociedad, pero no ha sido así.

Esta decisión con Caleta-Car va a obligar a la Real Sociedad a acudir al mercado para fichar a uno o dos centrales de garantías de cara a la temporada que viene en la que el equipo vasco va a disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). La Real Sociedad cuenta como centrales fijos a Igor Zubeldia y a Jon Martín, habiendo dudas con Jon Pacheco, que ha estado cedido en el Deportivo Alavés.

Wesley Gassova también se va de la Real Sociedad

La de Caleta-Car no ha sido la única marcha que se ha oficializado en la Real Sociedad, ya que el club vasco también le ha dicho adiós al extremo Wesley Gassova quien no ha aportado prácticamente nada durante su etapa en el equipo txuri urdin.

Wesley Gassova llegó a la Real Sociedad procedente del Al-Nassr en calidad de cedido en el pasado mercado de fichajes de invierno. El extremo se va después de haber jugado sólo 5 partidos y 84 minutos. Es por ello que el club vasco no va a ejecutar la opción de compra de unos 12 millones de euros que tiene sobre él.

Comunicado oficial de la Real Sociedad anunciando las salidas de Caleta-Car y Wesley

'El encuentro del sábado en Barcelona ante el RCD Espanyol dio cierre a una temporada inolvidable, un curso futbolístico que nos ha llevado a volver a saborear un título todos juntos. Duje Ćaleta-Car y Wesley Gassova han sido parte del éxito y el Club les quiere agradecer su compromiso con el escudo en el tiempo que han transcurrido entre nosotros a la vez que les desea lo mejor para su futuro personal y profesional'.