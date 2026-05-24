Zubeldia, autocrítico con los altibajos de la Real Sociedad

El equipo vasco ha cerrado una temporada en la que ha ganado la Copa del Rey, pero en donde su rendimiento en LaLiga no ha sido el esperado ya que en ningún momento ha estado cerca de pelear por la quinta o la sexta posición, que era el objetivo marcado

Igor Zubeldia, uno de los capitanes de la Real Sociedad, no ha dudado señalar que la temporada que ha realizado el equipo en LaLiga sabe a poco. El conjunto, dirigido desde el mes de enero por Pellegrino Matarazzo, ha escapado de los puestos de descenso, pero no ha podido pelear por la quinta o la sexta posición de LaLiga. Es por ello que Igor Zubeldia ha sido autocrítico y ha afirmado que la Real Sociedad tiene mucho que mejorar de cara a la siguiente campaña.

"Es verdad que hemos sido campeones de Copa, ha sido una temporada histórica, pero hemos tenido altibajos. De cara al año que viene hay muchas cosas para mejorar, intentaremos corregir lo que hemos fallado, ahora a descansar y a pensar en lo que viene", afirmó con autocrítica Igor Zubeldia.

Zubeldia ha seguido así la línea de su entrenador, Pellegrino Matarazzo, quien después del partido contra el RCD Espanyol, con el que cerraba el equipo vasco LaLiga, también se mostró disconforme con el rendimiento en el torneo de la regularidad. "No encontramos el camino de vuelta hacia nuestra competitividad. No hemos hecho nuestro mejor trabajo, pero hemos ganado un título".

El objetivo de la Real Sociedad la próxima temporada va a ser pelear por terminar entre los seis primeros clasificados en LaLiga, teniendo el reto de intentar la clasificación con Villarreal CF y Real Betis, quienes serán sus principales rivales en Primera división por la cuarta y la quinta posición.

Zubeldia valora el adiós de Elustondo y apoya a Luken Beitia

Zubeldia, como uno de los capitanes de la Real Sociedad, ha tenido buenas palabras para Aritz Elustondo que se marcha de la Real Sociedad después de una carrera deportiva ligada al equipo vasco. El central ha dicho que echarán de menos a su ya ex compañero. "Una pena, le vamos a echar mucho de menos. Hoy en la merienda le miraba y pensaba que hemos estado siempre juntos en la mesa, el año que viene no estará. Ha sido un placer compartir con él el vestuario, jugar con él, le deseo todo lo mejor. Vaya a donde vaya lo va a hacer bien".

Por otro lado, Zubeldia también ha valorado positivamente el rendimiento que ha dado Luken Beitia, canterano que tuvo minutos en el partido contra el RCD Espanyol. "Mucho futuro en Luken. Suele venir a entrenar con nosotros, es un seguro para el futuro. En ese sentido el club tiene mucha suerte, toca cuidarlo".