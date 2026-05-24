Los elogios de Matarazzo a un inspirado Unai Marrero y la lesión de Remiro: las legítimas dudas de la Real Sociedad en la portería

El canterano volvió a dar un gran nivel en el partido contra el RCD Espanyol. El guardameta cuenta con opciones de hacerse con la titularidad después de la mala temporada que ha realizado Remiro quien puede marcharse de la Real Sociedad durante este próximo mercado de fichajes de verano

A expensas de lo que pueda suceder con Álex Remiro durante este mercado de fichajes de verano, el de Cascante se puede marchar, la pretemporada será importante para determinar quién es el portero titular de la Real Sociedad en la siguiente campaña. El debate está más vivo que nunca debido al bajo rendimiento que ha tenido el propio Álex Remiro y el buen nivel de juego que ha dado Unai Marrero que ha dado motivos más que suficientes para confiar en él.

La lesión de Álex Remiro en el calentamiento del partido contra el RCD Espanyol

Álex Remiro cerró la temporada de manera inesperada ya que el de Cascante no pudo jugar, cuando apuntaba a hacerlo, el encuentro contra el RCD Espanyol. El portero tuvo unas molestias musculares, en la pantorrilla derecha concretamente, que le impidieron disputar el último partido de LaLiga, ha jugado los 37 anteriores, con la Real Sociedad.

Álex Remiro no ha tenido su mejor temporada y ha sido, en parte, criticado por los aficionados de su equipo que han detectado una bajada de nivel que puede costarle al portero la convocatoria para estar en el Mundial 2026 con la Selección Española.

Álex Remiro ha tenido continuidad con Pellegrino Matarazzo, pero su rendimiento no ha sido bueno o al menos el esperado. Es por ello que la Real Sociedad no descarta su salida durante el próximo mercado de fichajes de verano. A ello se le añade que le resta un año de contrato y el club vasco no está por la labor de darle un sueldo elevado a un cancerbero que está lejos de su mejor nivel en este momento.

Unai Marrero volvió a jugar a gran nivel

La lesión de Álex Remiro sirvió para que Unai Marrero tuviera la oportunidad de jugar en LaLiga. Uno de los héroes de la Copa del Rey ganada unas semanas atrás aprovechó para demostrar que está más que preparado para ser titular en la Real Sociedad. El canterano del club vasco realizó varias paradas de mérito que hicieron que Pellegrino Matarazzo le elogiara en la rueda de prensa. "En la segunda mitad bajamos, pero Unai Marrero hizo grandes paradas".

Con esta tesitura, la pretemporada que viene se antoja definitiva para esclarecer quién será el portero titular de la Real Sociedad. Remiro es un portero contrastado que no ha tenido su mejor año, pero Unai Marrero está apretando mucho y ha demostrado que está listo para defender una portería de un equipo de la talla de la Real Sociedad.

Las dudas de la Real Sociedad son, por tanto, muy legítimas, estando sobre la mesa la posibilidad de darle salida a Álex Remiro debido a su bajo rendimiento, su contrato y por el progreso de Unai Marrero. Con todo, hay que tener en cuenta que la Real Sociedad juega la siguiente temporada cuatro competiciones oficiales y que lo normal fuera que el club vasco apostara por tener dos porteros de garantías que le permitan alternar y también para estar preparado por si hay alguna lesión inesperada en esa demarcación, encajando así la continuidad de Álex Remiro y Unai Marrero que lucharían por la titularidad.