El guiño de la tercera camiseta de la Real Sociedad a la ikurrina

La indumentaria del conjunto donostiarra de color rojo en su mayoría se funde en el cuello con el verde y el blanco para dar vida a la bandera del País Vasco

La Real Sociedad ha completado su anuncio de camisetas para la temporada 26/27 al desvelar cómo será la tercera. Después de mostrar la primera y la segunda en días y semanas atrás, le ha tocado turno a la tercera. Una indumentaria de color rojo y que tiene claros guiños a la ikurrina, la bandera del País Vasco, por sus colores.

Lo ha explicado la propia Real Sociedad, que nuevamente volverá a Europa, en la presentación de la camiseta, que nuevamente ha realizado a través de sus redes sociales. "El rojo evoca la pasión que une a generaciones de realzales, fundiéndose en el cuello con el verde y el blanco para dar vida a la ikurrina", ha indicado.

La Real Sociedad señala que la camiseta es "el reflejo del origen" del club

El club ha indicado de la misma forma que "no es una prenda más; es el reflejo de nuestro origen y nuestro orgullo cosidos en una camiseta muy especial. Listos para llevar nuestra identidad a cualquier rincón de Europa".

Con la marca Joma como diseñadora, en una unión que se estrena esta temporada, la Real Sociedad ha indicado que "la tercera equipación responde a las exigencias del fútbol actual mediante materiales y tecnologías desarrolladas para favorecer el rendimiento en competición".

La tercera equipación de la Real Sociedad está "confeccionada con , obtenido a partir de botellas de plástico PET, un material ligero, resistente y de alta calidad que combina rendimiento deportivo y compromiso con una producción". Otro de los detalles tiene que ver con "el escudo de la Real Sociedad elaborado con silicona transparente para reducir posibles rozaduras sin afectar a la flexibilidad de la prenda", así como que la prenda cuenta con "costuras resistentes y confortables que garantizan una mayor durabilidad sin comprometer la libertad de movimiento.

La primera y la segunda camiseta de la Real Sociedad

La tercera equipación se suma a las dos primeras que ya fueron presentadas con anterioridad. La primera indumentaria buscaba la apuesta por la esencia y la elegancia de sus tradicionales rayas verticales blancas y azules. "Hay símbolos que no necesitan reinventarse", decía el club vasco al respecto.

La segunda apostaba por el negro. "Una equipación imponente, diseñada junto a Joma, donde la elegancia y el confort se fusionan en una estética vanguardista que transmite mucha fuerza", relataba el club que apostaba por un color que no ha sido ajeno a la entidad en su segunda equipación a lo largo de su historia.

Amistoso de la Real Sociedad a puerta cerrada y sin información

Todo mientras la Real Sociedad sigue con su preparación de pretemporada con vistas a llegar en el mejor tono posible al inicio del campeonato. Este sábado el equipo donostiarra ha celebrado su primer amistoso. Ha sido en Zubieta contra el Pau FC de la Ligue 2 francesa. Se da la circunstancia que el duelo se ha celebrado a puerta cerrada y sin que haya información de lo sucedido.

El siguiente amistoso de pretemporada será el 18 de julio frente al Racing de Santander, también en Zubieta, aunque en esta ocasión sí podrán presenciarlo los aficionados.