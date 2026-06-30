La nueva piel de la Real Sociedad que estrena marca

El club donostiarra ha dado a conocer los detalles de la primera equipación con las tradicionales rayas azules y blancas tan características

La Real Sociedad ha presentado este martes la primera equipación para la temporada 26/27. El club donostiarra estrena relación con Joma que ha sido la que ha diseñado esta camiseta busca la apuesta por la esencia y la elegancia de sus tradicionales rayas verticales blancas y azules. Una tradición de cada verano saber cómo será la piel que viste el conjunto donostiarra el siguiente curso, en el que jugará en tres competiciones tras su clasificación para la Europa League como campeón de la Copa del Rey.

A través de redes sociales la Real Sociedad ha dado a conocer el diseño de la nueva equipación, con imágenes de jugadores fundamentales como Mike Oyarzabal, Igor Zubeldia, Beñat Turrientes, Carlos Soler, o Sergi Gómez. También las jugadoras del equipo femenino, como son los casos de Nerea Eizagirre, Nahia Aparicio y Cecilia Marcos . Todo en una campaña bajo el lema "fuimos, somos y seremos".

La Real Sociedad explica el detalle de la inscripción que tiene la camiseta en el cuello

El club vasco ha explicado que "hay símbolos que no necesitan reinventarse. Y es que las rayas azules y blancas forman parte de nuestra esencia y representan mucho más que unos colores. Son una forma de entender el fútbol, un sentimiento compartido y una conexión permanente con Gipuzkoa, con San Sebastián y con la historia del club".

Además ha señalado que la nueva equipación es una "propuesta elegante, donde el ADN del club es la principal protagonista de la camiseta, reinterpretada en un diseño contemporáneo. Además, esa vinculación con los colores aparece plasmada en una inscripción en la parte interior del cuello: “Aurrera txuri-urdinak!”, el grito de guerra que forma parte de nuestro himno".

Otros detalles de la primera equipación es que al escudo "se ha aplicado en silicona satinada, aportando textura y relieve, mientras que el logotipo de Joma a conjunto genera una integración visual armónica y cuidada".

La segunda y la tercera equipación de la Real Sociedad podrían ser negro y rojo, respectivamente

La Real Sociedad también ha indicado que la primera equipación ya está a la venta en la tienda de Elkano (de 10 a 20 horas) y en el comercio online para todos aquellos aficionados que la deseen adquirir. Esta martes la tienda de Anoeta está cerrada y abrirá desde este miércoles para también poder comprarlas.

Ya se conoce, por tanto, la primera equipación de la Real Sociedad para una nueva campaña, en próximas fechas debe anunciarse cómo serán la segunda y tercera. Sin embargo, según Radio Marca, los colores elegidos para esas camisetas alternativas serán negro y rojo, respectivamente. Gamas ya elegidas en otras temporada, aunque evidentemente nada tendrá que ver con los nuevos diseños.