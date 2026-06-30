Costa de Marfil - Noruega: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección africana y europea se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Dallas por un puesto en octavos, con Pépé, Diomande, Odegaard y Haaland como grandes focos de la eliminatoria

Costa de Marfil y Noruega se juegan este martes 30 de junio su continuidad en el Mundial 2026. El partido de dieciseisavos de final se disputa en el Estadio Dallas, Arlington, Texas, Estados Unidos, con capacidad para unos 80.000 espectadores.

El cruce reúne dos caminos muy distintos. Los marfileños llegan impulsados por el gran momento de África en el torneo y el peso ofensivo de Nicolas Pépé y Yan Diomande. Noruega, en cambio, se agarra a Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth para dar continuidad al sueño nórdico.

Costa de Marfil - Noruega: fecha y horario del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Costa de Marfil - Noruega se juega este martes 30 de junio a las 19.00 horas, en horario peninsular español. En Canarias, el encuentro comenzará a las 18.00 horas.

El partido se disputará en el Estadio Dallas, Arlington, Texas, Estados Unidos, con capacidad para unos 80.000 espectadores. Será una eliminatoria directa: quien gane avanzará a octavos de final y quien pierda quedará eliminado del torneo.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Noruega?

El Costa de Marfil - Noruega podrá verse en directo en España a través de DAZN. El encuentro no está previsto en abierto, por lo que la plataforma de pago será la vía principal para seguir el partido por televisión y online, además de incluirse en los paquetes de fútbol de Movistar+ y OrangeTV.

¿Cómo seguir online el Costa de Marfil - Noruega, encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Costa de Marfil - Noruega de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Dallas. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Costa de Marfil - Noruega en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil no apunta a grandes cambios para este partido de dieciseisavos. La selección africana mantendría una estructura reconocible, con Kossounou y Agbadou en el eje de la defensa, Kessie en el centro del campo y un frente ofensivo con Diomande, Pépé y Bonny.

Noruega también saldrá con todo. El equipo nórdico formaría con Odegaard, Berge y Aursnes en la medular, mientras que arriba aparecería un tridente de enorme potencia: Sorloth, Haaland y Nusa.

Costa de Marfil: Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré, Kessie; Diallo, Pépé, Diomande; Bonny.

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

El ganador del Costa de Marfil - Noruega mira a Brasil o Japón

El cruce tiene premio grande. El vencedor del Costa de Marfil - Noruega se enfrentará a Brasil. La selección de Carlo Ancelotti fue capaz de remontar a Japón en el descuento, consiguiendo su hueco en los octavos de fina.

Costa de Marfil tiene la ocasión de confirmar que su clasificación no fue casualidad. Noruega tiene la oportunidad de mantener el sueño nórdico gracias a su gran talento ofensivo.