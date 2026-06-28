África toma el Mundial: nueve selecciones en dieciseisavos y una sola caída

El continente firma una fase de grupos histórica en la Copa del Mundo 2026, supera en presencia a América en los cruces de dieciseisavos y solo pierde a Túnez por el camino, mientras Sudáfrica, Cabo Verde, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Ghana, Egipto, RD Congo y Argelia siguen vivas

África ha colocado a nueve de sus diez selecciones en los dieciseisavos del Mundial 2026Redes Sociales

África ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad competitiva en el Mundial 2026. De sus diez representantes, nueve han alcanzado los dieciseisavos de final: Sudáfrica, Cabo Verde, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Ghana, Egipto, RD Congo y Argelia.

Solo Túnez se ha quedado fuera. El dato no es menor: el continente llega a la primera ronda eliminatoria con más selecciones que América y solo por detrás de Europa, que sigue siendo el bloque dominante en número de clasificados.

El Mundial de 48 selecciones abre una puerta que África aprovecha

La ampliación del Mundial a 48 equipos multiplicó las oportunidades para África, pero la fase de grupos ha demostrado que no se trata solo de cantidad. La mayoría de sus selecciones han competido, han sumado ante rivales de peso y han llegado vivas a la última jornada.

El salto es evidente. África metió a diez equipos en el torneo y ha colocado a nueve entre los 32 mejores. Europa mantiene la mayor presencia en dieciseisavos, con 13 selecciones, pero el continente africano supera a las ocho representantes americanas que siguen en carrera entre CONMEBOL y CONCACAF.

El nuevo formato ayuda, sí. Pero no explica por sí solo que Cabo Verde haya sobrevivido a España y Uruguay, que Marruecos haya terminado invicta, que RD Congo haya logrado su primera victoria mundialista o que Ghana haya resistido ante Inglaterra.

Sudáfrica, Cabo Verde y Marruecos rompen el techo

Sudáfrica fue una de las grandes historias del Grupo A. Empezó perdiendo contra México, reaccionó con un empate ante Chequia y cerró la fase con una victoria ante Corea del Sur que le dio cuatro puntos y el pase como segunda. Su rival será Canadá, el 28 de junio en Los Ángeles.

Cabo Verde ha firmado uno de los relatos del torneo. Debutante en un Mundial, terminó segunda del Grupo H sin ganar, pero también sin perder: empate ante España, empate ante Uruguay y empate ante Arabia Saudí. Tres puntos que le dan un cruce enorme ante Argentina el 3 de julio en Miami.

Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, ha confirmado que aquello no fue una casualidad. Empató con Brasil, ganó a Escocia y derrotó a Haití para acabar invicta en el Grupo C. Su premio será medirse a Países Bajos el 30 de junio en Guadalupe, México.

Costa de Marfil y Egipto avanzan con autoridad

Costa de Marfil también sale reforzada. En un grupo con Alemania y Ecuador, empezó con una victoria clave ante la selección sudamericana, perdió por la mínima contra Alemania y cerró con triunfo ante Curazao. Seis puntos, segunda plaza del Grupo E y duelo ante Noruega el 30 de junio en Arlington.

Egipto, por su parte, ha hecho una fase de grupos muy seria. Empató con Bélgica, ganó a Nueva Zelanda y volvió a sumar ante Irán para terminar segunda del Grupo G con cinco puntos. La selección egipcia se enfrentará a Australia el 3 de julio en Arlington, en uno de los cruces más equilibrados de los dieciseisavos.

Senegal, Ghana, RD Congo y Argelia sobreviven por caminos distintos

Senegal sufrió en el Grupo I, pero acabó encontrando la vía. Cayó ante Francia, perdió un partido ajustado contra Noruega y goleó a Irak en la última jornada para meterse como una de las mejores terceras. Su rival será Bélgica el 1 de julio en Seattle.

Ghana también avanzó como tercera, con cuatro puntos en el Grupo L. Ganó a Panamá, empató ante Inglaterra y perdió contra Croacia, pero le alcanzó para entrar en los cruces. Se medirá a Colombia el 3 de julio en Kansas City.

RD Congo escribió una página propia. Perdió ante Colombia, empató con Portugal y remontó a Uzbekistán para ganar 3-1 en Atlanta. Fue su primera victoria en un Mundial y le dio un pase histórico a dieciseisavos. Le espera Inglaterra el 1 de julio.

Argelia cerró el Grupo J con un empate salvaje ante Austria. Sumó cuatro puntos, entró como tercera y tendrá a Suiza como rival el 3 de julio en Vancouver. No fue una clasificación cómoda, pero sí una muestra de resistencia hasta el último minuto.

Túnez, la única selección africana que no sobrevive

El único golpe africano llegó con Túnez. Cayó con claridad ante Suecia, perdió también contra Japón y no pudo cambiar su destino frente a Países Bajos. Tres derrotas y eliminación en un Grupo F que se le hizo cuesta arriba desde el primer partido.

Su caso es la excepción en una tendencia continental muy potente. Mientras Túnez se marcha sin premio, el resto de selecciones africanas han encontrado caminos distintos para seguir vivas: unas desde la autoridad, otras desde la resistencia y varias desde el sufrimiento.

África ya compite de tú a tú con Europa y América

Europa sigue teniendo más equipos en dieciseisavos, pero el Mundial 2026 deja una lectura nueva: África ya no aparece como bloque secundario. Sus nueve clasificados superan a las selecciones americanas que siguen vivas y multiplican las amenazas en casi todos los lados del cuadro.

Las selecciones europeas ya no miran a África como un obstáculo incómodo, sino como una amenaza real. Las americanas tampoco pueden apoyarse solo en la tradición: Argentina y Colombia tendrán enfrente a Cabo Verde y Ghana, dos rivales sin nada que perder y con mucho recorrido emocional.

El precedente de Marruecos en Qatar abrió una puerta. El Mundial 2026 la ha convertido en un pasillo lleno de camisetas africanas. Ahora falta saber cuántas consiguen cruzarlo y, si por primera vez, veremos a una selección africana en la final de un Mundial, tras las semifinales de Marruecos en Qatar 2022.

Los cruces africanos en dieciseisavos del Mundial 2026