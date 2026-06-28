Messi agranda su leyenda en el Mundial 2026: nuevo récord para el astro argentino

El capitán salió desde el banquillo, marcó de falta ante Jordania y alcanzó los 19 goles en la Copa del Mundo para cerrar el pleno de la Albiceleste, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en siete partidos seguidos, mientras que Scaloni alabó su figura

Lionel Messi necesitó menos de media hora para volver a cambiar la noche de Argentina en el Mundial 2026. El capitán salió desde el banquillo ante Jordania, marcó un golazo de falta y cerró el 1-3 de la Albiceleste en Arlington.

Argentina acaba primera del Grupo J con nueve puntos de nueve posibles y se medirá a Cabo Verde en dieciseisavos. Messi, a sus 39 años, ya suma seis tantos en este torneo y 19 en Copas del Mundo.

Messi sale del banquillo y vuelve a hacer historia

El partido tenía poco riesgo clasificatorio para Argentina, pero mucho valor simbólico para Messi. Lionel Scaloni decidió reservar de inicio a su capitán, repartir minutos y proteger piernas antes del inicio de las eliminatorias.

La Albiceleste ya tenía encarrilado el primer puesto del Grupo J y el seleccionador aprovechó para mover el once. El plan era lógico: evitar esfuerzos innecesarios, dar protagonismo a otros jugadores y mantener al equipo competitivo antes del cruce de dieciseisavos ante Cabo Verde.

Pero el partido pedía a Messi. La grada empezó a reclamarlo, el ritmo bajó en la segunda parte y Scaloni lo mandó al campo en el minuto 60. No necesitó demasiado. En cuanto apareció una falta cerca del área, el diez hizo lo de siempre: mirar, ajustar y ejecutar.

El récord que nadie había conseguido en los Mundiales

El gol ante Jordania no fue uno más. Messi se convirtió en el primer futbolista que marca en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, una racha que agranda todavía más una carrera ya imposible de medir con parámetros normales.

El registro supera una frontera histórica. Hasta ahora, Just Fontaine y Jairzinho habían dejado una marca de seis encuentros seguidos anotando en Mundiales. Messi la llevó a siete y lo hizo desde el banquillo, con una falta directa y en una noche en la que ni siquiera necesitaba jugar de inicio.

Con ese tanto, el argentino alcanza los 19 goles en Mundiales y amplía su récord como máximo goleador histórico del torneo. En este Mundial 2026 ya suma seis, una cifra que lo mantiene en la pelea por la Bota de Oro.

Scaloni explica por qué Messi no fue titular

Después del partido, Scaloni dejó una frase que explica bien el momento de la Selección argentina y Leo Messi: “Él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos”.

El técnico insistió en que la decisión habla bien del capitán. “Prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números de los que tanto la gente habla”, añadió.

Scaloni también remarcó que uno de los objetivos era que todos los jugadores de campo tuvieran minutos durante la fase de grupos. Argentina no solo ha ganado los tres partidos; también ha repartido cargas, ha probado alternativas y ha llegado a los cruces con la plantilla enchufada.

Argentina firma un pleno y ya mira a Cabo Verde

La victoria ante Jordania deja a Argentina con nueve puntos de nueve. Tres partidos, tres triunfos y una sensación de control que confirma a la vigente campeona como una de las grandes favoritas del Mundial.

El próximo rival será Cabo Verde en Miami. Sobre el papel, la diferencia de historia, talento y experiencia es enorme, pero Scaloni no quiso caer en el exceso de confianza: “Es un buen equipo, es un equipo rápido, que juega bien, tiene calidad y, bueno, a lo mejor para muchos no es así, pero yo te puedo asegurar que es un buen equipo y que nos va a poner las cosas difíciles”.

El seleccionador recordó además que Cabo Verde ya complicó la vida a España, Uruguay y Arabia Saudí durante la fase de grupos. No ganó ningún partido, pero tampoco perdió. Esa resistencia es precisamente lo que Argentina deberá romper.

Messi cambia el partido y también el relato del Mundial

Argentina no necesitaba una noche épica para seguir adelante. Ya tenía el grupo en la mano y el objetivo principal estaba cumplido. Pero Messi convirtió un partido de gestión en otro capítulo histórico.

Salió desde el banquillo, marcó de falta, amplió su récord goleador y dejó claro que sigue teniendo una relación especial con los Mundiales. Scaloni lo administra, el equipo lo protege y él responde con la naturalidad de quien convierte lo extraordinario en rutina.

La Albiceleste llega a los dieciseisavos con pleno, con Messi fresco y con una plantilla que ya ha tenido minutos. Cabo Verde será el primer obstáculo de una fase nueva, más peligrosa y sin margen de error.

Argentina defiende corona, Messi su leyenda, y el Mundial 2026 acaba de comprobar que, incluso dosificado, el diez sigue siendo capaz de cambiar una noche en cuestión de minutos.