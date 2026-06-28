David Alaba teme a España en los dieciseisavos del Mundial: "Seguro que es un partido que para nosotros será muy difícil"

El central austríaco, exjugador del Real Madrid, elogió la calidad de La Roja tras el 3-3 ante Argelia que selló el cruce en la Copa del Mundo 2026, a la espera de medirse al combinado de Luis de la Fuente en la primera eliminatoria

España ya conoce rival para los dieciseisavos del Mundial 2026. Austria será el próximo obstáculo de La Roja el jueves 2 de julio, después de cerrar la fase de grupos con un empate frenético ante Argelia en el Grupo J.

David Alaba, uno de los líderes del combinado austríaco, no escondió el respeto por la selección de Luis de la Fuente. El central destacó la calidad de España y avisó de la dificultad del cruce tras sellar la clasificación.

Alaba elogia a España antes del cruce mundialista

Austria terminó segunda del Grupo J y se ganó el derecho a medirse con España en la primera eliminatoria del Mundial. El rival no será sencillo y Alaba lo sabe mejor que casi nadie.

Consultado tras el empate ante Argelia por el significado de enfrentarse a La Roja, el defensa fue claro: “Significa mucho”. No era una frase de cortesía. Alaba conoce el fútbol español, ha convivido con varios internacionales de máximo nivel y entiende el peso competitivo de una selección que llega al cruce como primera de su grupo.

“Es un equipo muy especial, un equipo con mucha calidad en su plantilla. Seguro que es un partido que para nosotros será muy difícil. Vamos a ver”, añadió el central austríaco.

Un ex del Real Madrid que conoce bien a La Roja

Alaba no habla de España desde la distancia. El central ha pasado las últimas cinco temporadas en el Real Madrid, donde disputó 131 partidos y conquistó 11 títulos antes de cerrar su etapa en el club blanco.

Ese recorrido le da una lectura especial del próximo rival. Ha compartido vestuario, liga y escenarios de máxima presión con futbolistas españoles y con buena parte del contexto que rodea al fútbol nacional.

Para Austria, su presencia es capital. Alaba ha sido titular en todos los partidos del Mundial y ejerce como uno de los referentes emocionales y tácticos de una selección que vuelve a estar en una fase decisiva después de muchos años lejos de los grandes focos mundialistas.

Austria sufrió hasta el final ante Argelia

El pase de Austria no llegó con tranquilidad. El 3-3 ante Argelia fue uno de los partidos más dramáticos de la última jornada de la fase de grupos. Los europeos estuvieron dentro, fuera y otra vez dentro de los dieciseisavos en cuestión de minutos.

Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer marcaron para Austria en un partido que parecía encarrilado por momentos, pero Argelia respondió con Rafik Belghali y Riyad Mahrez para mantener abierta la pelea. El duelo llegó al tramo final con los dos equipos pendientes del marcador y de la calculadora.

La locura apareció en el descuento. Mahrez puso por delante a Argelia en el minuto 93 y agitó por completo el grupo. Cuando Austria parecía quedarse contra las cuerdas, Sasa Kalajdzic firmó el 3-3 en el 96 y devolvió a su selección a la segunda plaza.

El empate clasificó a Austria y también permitió a Argelia entrar como una de las mejores terceras. La selección africana se medirá a Suiza en dieciseisavos, mientras que los austríacos ya preparan el duelo ante España.

España espera a una Austria resistente y con oficio

El partido contra Austria no será un cruce cómodo para España. La selección de Ralf Rangnick tiene ritmo, físico, experiencia y jugadores capaces de sostener partidos largos. No necesita dominar todo el tiempo para competir bien.

Alaba será una de las claves. Su lectura defensiva, su salida de balón y su liderazgo pueden ayudar a Austria a resistir los momentos de presión española. También será importante Sabitzer, por llegada y golpeo, y Arnautovic, por jerarquía ofensiva.

España, aun así, llegará con la obligación de imponer su fútbol. El equipo de Luis de la Fuente ha demostrado recursos para mandar con balón, pero también deberá controlar las transiciones, las acciones a balón parado y la energía de un rival que llega tras un final de infarto.

Alaba marca el tono de un cruce con peligro para España

Las palabras de Alaba no suenan a rendición. Son respeto, pero también aviso. Austria sabe que España parte por delante en calidad, profundidad de plantilla y sensaciones, aunque una eliminatoria mundialista no se decide por nombre.

La Roja tendrá enfrente a un equipo que acaba de pasar una prueba de supervivencia. Austria sufrió, reaccionó en el descuento y llega con la sensación de haber salvado una situación límite. Ese tipo de partidos también construyen confianza.

España ya está advertida. Alaba conoce el terreno, entiende el nivel de La Roja y sabe que el cruce será duro para Austria. Pero también sabe que su selección ha llegado hasta aquí para competir. Todo se decidirá sobre el terreno de juego, en los mínimos 90 minutos.