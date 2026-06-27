El emotivo homenaje de Álex Baena tras su gol ante Uruguay

El centrocampista marcó el tanto que selló el primer puesto del Grupo H en el Mundial 2026 y recordó a María Caamaño, la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, en el día de su cumpleaños

España cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria de enorme peso ante Uruguay. La Roja ganó 0-1 en el Estadio Guadalajara y aseguró el liderato del Grupo H con un gol de Álex Baena.

La noche tuvo una lectura deportiva muy importante, pero también una carga emocional profunda. El centrocampista dedicó el tanto a María Caamaño, la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, que habría cumplido 14 años el mismo día del partido.

Álex Baena recordó a María Caamaño ante Uruguay

España necesitaba una respuesta de autoridad ante Uruguay y la encontró en un partido áspero, de máxima exigencia y con poco margen para el error. El equipo de Luis de la Fuente no firmó una noche brillante en lo estético, pero sí una victoria de oficio, carácter y madurez competitiva.

El gol llegó antes del descanso. Álex Baena apareció en una acción que terminó castigando un error de Muslera y mandó el balón a la red para adelantar a España. El tanto fue suficiente para ganar el partido, eliminar a Uruguay y cerrar el grupo como primera. Pero la imagen que quedó por encima del resultado fue la celebración. Baena levantó los ojos y los índices hacia el cielo, en un gesto tenía un nombre propio.

El gol de Baena tenía una dedicatoria especial para María Caamaño

Álex Baena explicó después del partido que el tanto estaba dedicado a María Caamaño Múñez, la niña salmantina conocida como la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, fallecida el pasado mes de abril tras luchar contra un sarcoma de Ewing.

La fecha hizo todavía más especial el momento. El partido ante Uruguay coincidía con el día en el que María habría cumplido 14 años. Baena lo tenía presente antes de saltar al campo: “Cualquier niño creo que sueña con meter un gol con España en un Mundial. Muy feliz”.

Después llegó la parte más íntima de su mensaje. “Ha sido muy especial ese gol, porque quería dedicárselo a María porque era su cumpleaños hoy. Y yo creo que desde arriba, con esa sonrisa, me ha ayudado a hacerlo entrar”, explicó.

La acción del gol tuvo una dosis de suspense. El balón no entró limpio, el fallo del portero uruguayo alargó la jugada y Baena reconoció que, al ver la repetición, sintió que había algo más detrás de ese tanto.

“Cuando he visto ahora la repetición del gol, que con ese fallo ha costado entrar, yo creo que desde arriba seguro que le ha dado una patadita a ese balón y me ha ayudado a que ese balón entre”, confesó el centrocampista.

“El destino me tenía preparado algo muy bonito con ella. Me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase. Sé que desde arriba estará con una sonrisa, como siempre. Dedicarle el gol era algo que tenía en mente, por eso estoy muy orgulloso del tanto de hoy”, añadió.

María Caamaño, una presencia constante en la Selección

La historia de María lleva tiempo unida a la Selección española. Su imagen quedó asociada a la celebración de la Eurocopa de 2024, cuando pudo compartir momentos con los jugadores y levantar el trofeo junto a ellos en Madrid.

Desde entonces, su recuerdo ha seguido muy presente en el entorno de La Roja. En la concentración de España en Chattanooga, en Tennessee, la fotografía de María con la Eurocopa forma parte del espacio de trabajo del equipo. No es un detalle decorativo, sino una forma de mantener viva su fuerza dentro del grupo.

La propia Federación ha explicado que ese tipo de gestos buscan inspiración y memoria. María no está físicamente en el Mundial, pero su historia acompaña a una selección que la siente como parte de su camino.

El Baby Pelón de la Selección mantiene vivo su legado

El homenaje a María también ha tomado forma fuera del campo. La Fundación Juegaterapia, la Real Federación Española de Fútbol y la asociación La Sonrisa de M4RÍA presentaron una edición especial del Baby Pelón de la Selección Española.

El muñeco lleva el nombre de ‘M4RÍA, Princesa Futbolera Guerrera’ y nace como homenaje a la niña salmantina, pero también como una herramienta solidaria. Los fondos están destinados a apoyar la investigación del sarcoma de Ewing y a mantener vivo el legado de su sonrisa.

España gana y recuerda a María Caamaño

La victoria ante Uruguay tenía una importancia deportiva enorme. España acaba primera del Grupo H, evita sobresaltos en la clasificación y entra en los dieciseisavos con una sensación de equipo competitivo, sólido y preparado para sufrir.

Pero no todo se explica desde la tabla. El gol de Baena dio tres puntos, cerró el grupo y eliminó a Uruguay, pero también dejó una escena que conecta con la parte más humana del fútbol.

La Roja sigue adelante. Baena ya tiene su primer gol mundialista. Y María, desde ese lugar en el que la imaginan quienes la quieren, volvió a estar presente en una noche grande de la Selección.