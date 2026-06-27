España teme perder a Yeremy Pino y enciende las alarmas con Nico Williams

Luis de la Fuente confirmó que el extremo del Crystal Palace puede tener la clavícula rota, mientras el jugador del Athletic Club acabó con molestias tras el duelo ante Uruguay

España cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con el objetivo cumplido, pero con una factura física preocupante. La victoria ante Uruguay dejó tocados a Yeremy Pino y Nico Williams antes de los dieciseisavos de final.

Luis de la Fuente no escondió la inquietud tras el partido. El seleccionador habló de una posible lesión grave de clavícula en Yeremy y pidió esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance real de las molestias de Nico, en una España que se queda casi sin extremos.

De la Fuente confirma el peor temor con Yeremy Pino

La imagen de Yeremy Pino acabando el partido con dolor encendió todas las alarmas en la Selección española. El futbolista sufrió una caída en el tramo final, cuando España ya no tenía margen para hacer más cambios, y tuvo que mantenerse sobre el césped pese a las evidentes molestias.

Tras el encuentro, Luis de la Fuente fue claro en declaraciones a DAZN. “Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota”, explicó el técnico.

El diagnóstico definitivo llegará después de los exámenes médicos, ya con la expedición de vuelta en Chattanooga, el campo base de España en Tennessee. Pero las primeras sensaciones son muy pesimistas y el propio seleccionador admitió que el jugador “probablemente se va a perder lo que queda de campeonato”.

Yeremy aguantó lesionado y De la Fuente habla de “heroicidad”

La situación fue todavía más dura por la forma en la que Yeremy terminó el partido. España necesitaba cerrar el resultado ante Uruguay y el jugador decidió continuar a pesar del dolor para no dejar al equipo en inferioridad.

De la Fuente quiso destacar ese esfuerzo en rueda de prensa. “Desgraciadamente puede ser una lesión de clavícula y veremos a ver, mañana se le van a hacer unas pruebas. El hombre está sufriendo mucho y es tremendo el esfuerzo que ha hecho por aguantar el final del partido”, afirmó.

El seleccionador fue más allá al valorar la actitud del futbolista: “Ha sido una heroicidad, estoy muy agradecido y sus compañeros más”. La frase resume el impacto emocional de una lesión que puede apartar a Yeremy en las eliminatorias del Mundial.

Nico Williams también preocupa antes de los dieciseisavos

La lesión de Yeremy no fue la única mala noticia. Nico Williams, que también entró en los minutos finales, acabó el encuentro con molestias y será evaluado por los servicios médicos de la selección.

“Hay que esperar, tiene unas molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos”, señaló De la Fuente al ser preguntado por el extremo del Athletic Club. El mensaje fue prudente, pero no tranquilizador.

Nico había llegado al Mundial entre dudas físicas y con un plan progresivo para recuperar ritmo competitivo. España quería ir dándole minutos poco a poco, sin forzar más de la cuenta, pero el golpe ante Uruguay vuelve a abrir una preocupación justo antes de las eliminatorias.

Lamine Yamal queda casi solo en los extremos de España

El problema va más allá de dos nombres. Con Víctor Muñoz también lesionado, la situación de las bandas empieza a condicionar de verdad a Luis de la Fuente. Si se confirma la baja de Yeremy y Nico no llega en condiciones, Lamine Yamal quedaría como el único extremo puro disponible.

El caso de Lamine también exige cuidado. El jugador llegó a la cita mundialista entre algodones y ha ido ganando minutos a medida que avanzaba el torneo. Su talento es diferencial, pero España no puede permitirse cargar todo el peso ofensivo sobre un futbolista que tampoco empezó el campeonato al cien por cien.

Ahí aparece el gran reto táctico para De la Fuente. El seleccionador puede tirar de perfiles más interiores como Dani Olmo, Álex Baena, Ferran Torres o incluso Gavi para ocupar zonas de banda, pero ninguno ofrece exactamente lo mismo que Nico, Yeremy o Lamine en el uno contra uno.

España gana el grupo, pero paga un precio alto ante Uruguay

España llegó al partido ante Uruguay con la misión de cerrar el liderato y evitar cualquier cálculo incómodo. El objetivo deportivo se cumplió, pero el coste físico puede cambiar el transcurso de un torneo que entra en su fase eliminatoria.

La Selección española afrontará los dieciseisavos con buenas sensaciones competitivas, aunque también con una plantilla más tocada de lo esperado. El tramo final ante Uruguay, intenso y cargado de contactos, dejó consecuencias directas en una zona clave del equipo.

De la Fuente tendrá que esperar a las pruebas médicas antes de tomar decisiones definitivas. Si Yeremy queda fuera y Nico necesita varios días de recuperación, España deberá rediseñar su plan ofensivo justo cuando el Mundial empieza a no perdonar errores.

La Roja entra en las eliminatorias con una alerta real

El Mundial cambia de dimensión en los cruces. España sigue siendo una de las selecciones con más recursos del torneo, pero el problema en los extremos llega en el peor momento. Yeremy apunta a baja grave, Nico queda pendiente de evolución y Lamine Yamal pasa a tener todavía más responsabilidad.

La noticia positiva es que España avanza. La negativa, que lo hace con la enfermería creciendo y con De la Fuente obligado a recomponer una parte esencial de su ataque. La fase de grupos terminó, pero el primer gran problema de las eliminatorias ya está sobre la mesa.