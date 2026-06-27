Luis de la Fuente, seleccionador de España, no se corta y lanza un mensaje al Mundial

El técnico de la selección española fue cuestionado sobre Nico Williams del que dijo que sufre una "ligera molestia" pero se mostró realmente preocupado por la dolencia de Yeremy Pino. Sobre la dureza del encuentro ante Uruguay, pidió poder "jugar partidos normales"

La selección española no tuvo sencillo este sábado el triunfo ante Uruguay que planteó un encuentro de mucha exigencia física y además llevando el fútbol a los límites del reglamento. Luis de la Fuente no escondió en sala de prensa que España no había estado cómoda en el partido ante Uruguay pero también valoró como sus jugadores supieron adaptarse a lo que demandaba el duelo.

Luis de la Fuente eso sí, deseó que a partir de ahora dejaran a España disputar encuentros "normales". "En la disputa de balón, en el rigor. Y centrarnos en lo futbolístico", añadió un contundente técnico de la selección española que se negó a hablar más de los árbitros: "los árbitros no quiero hablar más. Yo bastante tengo con preocuparme del juego. Luego, cada uno tiene una responsabilidad".

Luis de la Fuente, preocupado por Nico Williams y la lesión de Yeremy Pino

Luis de la Fuente ya avisó que habría que esperar a las pruebas para conocer el alcance de la lesión de Yeremy Pino en su hombro izquierdo pero en la rueda de prensa oficial del Mundial fue más allá al ser cuestionado sobre el jugador del Crystal Palace y la gravedad de su dolencia: "Lo peor es el tremendo dolor que nos produce lo de Yeremy, que puede perderse el Mundial". Además, sobre Nico Williams apuntó que podría tener una ligera molestia, sobrecarga o fatiga: "Ligera molestia. Puede que sea una sobrecarga, puede que fatiga".

Volviendo sobre los árbitros y su admiración hacia Marcelo Bielsa, el seleccionador de España no cambió de opinión sobre su homólogo en Uruguay: "Sigo admirando a Marcelo Bielsa. Los partidos los juegan los jugadores. Ya sabemos que el partido iba a ser de máxima exigencia. No es el tipo de partido en el que nos sentimos más cómodos. Pero para eso está el árbitro. Ha sido un partido jugado al límite, de una dureza extrema. Y hemos sabido estar a la altura. Arbitrar es difícil, pero para eso está el VAR para ayudar en todo tipo de partidos".

La exigencia de un partido lejos del estilo de la España de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente sacó pecho para alabar a sus jugadores tras plantar cara en un partido que poco se parece al estilo de España en la actualidad. El seleccionador también valoró que sus jugadores no entraron en provocaciones de Uruguay: "Mis jugadores se desenvuelven bien también en el cuerpo a cuerpo. Hay que jugar este tipo de partidos, porque sabemos que también podemos encontrarlo más adelante. En un partido que ha sido de máxima exigencia, hemos tenido un grado alto de entereza y no hemos entrado en provocaciones".

Sin olvidar esa dureza del duelo ante Uruguay, Luis de la Fuente apuntó que a partir de ahora la exigencia será mayor y además habló de la solvencia de España: "De ahora en adelante, la exigencia será mayor. Pero creo que este equipo es muy solvente. Hay que poner en valor que este equipo encaja poco y es capaz de hacer muchos goles. Cada día me sorprenden. Este partido estaba en las antípodas de lo que solemos hacer y lo hemos sabido jugar".

Los paralelismos y diferencias con la Eurocopa de 2024 de España

Luis de la Fuente insistió en la confianza que tiene en el equipo pero al ser cuestionado sobre las similitudes de la fase de grupo de España en la Eurocopa, quiso poner distancia al hablar de las diferencias con los rivales: "Confío ciegamente en este equipo, sabiendo que la exigencia de un Mundial es diferente a la de una Eurocopa. Son rivales de diferentes características en las selecciones. El punto de partida es diferente, pero tengo total y absoluta confianza en este equipo". Sacó Luis de la Fuente el dato de que España ha superado a Brasil en número de partidos invictos: "Creo que hemos superado, con 34 partidos invictos, a Brasil. Eso significa que este equipo quiere estar a la máxima altura y creo que vamos por el buen camino".

Por último demostró la exigencia que le plantea a la selección española en cada partido y apostó por seguir mejorando: "Yo soy muy exigente, los jugadores también. Pero estamos bien. Podemos ir mejorando. Estamos donde queríamos. Hay que recuperarse bien. El siguiente partido será diferente, pero intentaremos llegar bien recuperados".