La lesión de Yeremy Pino mantiene en vilo a la selección española

El jugador de España, que entró en el segundo tiempo, sufrió una caída en el 87 y con gestos de dolor tuvo que seguir sobre el terreno de juego al haber agotado todos los cambios Luis de la Fuente

La selección española tuvo este sábado un trabajado encuentro ante una Uruguay que se jugaba la vida ya que el triunfo era el único resultado que le daba tranquilidad total para pasar a dieciseisavos de final. España superó a Uruguay y el empate de Cabo Verde ante Arabia Saudí significó el adiós al Mundial de la mano de un Marcelo Bielsa que tomó decisiones muy drásticas con al salida de Fede Valverde y con la sustitución del guardameta Muslera en el descanso tras errar en el gol de Álex Baena.

Pero Uruguay vendió muy cara su derrota y por momentos llegó a la agresividad en su juego. Esa intensidad le costó cara a la selección española ya que en el 87, Yeremy Pino sufrió una caída y al mismo tiempo que Ferran mandaba un balón al larguero, el jugador canario se dolía sobre el césped de su hombro izquierdo.

La lesión de Yeremy Pino, a la espera de pruebas

Yeremy Pino entró en el segundo tiempo, concretamente en el minuto 65 en sustitución del goleador de esta noche, Álex Baena. El jugador del Crystal Palace, que tras no participar en el partido de España ante Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial, contó con toda la segunda parte en sustitución de Lamine Yamal ante Arabia Saudí y hoy con cerca de media hora ante Uruguay, quedará a la espera de más pruebas para ver el alcance de su dolencia en el hombro izquierdo.

Luis de la Fuente, en la zona mixta del Estadio Akron de Guadalajara, habló de "lástima" cuando fue cuestionado sobre Yeremy Pino y emplazó a las pruebas para ver de qué grado es la dolencia de la selección española: "Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es".

Estas pruebas que desde la selección española se le tienen que hacer a Yeremy Pino se realizarán una vez que la Roja vuelva a su lugar de concentración en Chattanooga en un viaje que se realizará en la madrugada española (noche de Estados Unidos).

El problema con los cambios de Luis de la Fuente

Yeremy Pino se levantó del suelo con aparentes gestos de dolor en su hombro izquierdo pero Luis de la Fuente, tras hablar con el jugador de la selección española, le pidió que siguiera sobre el terreno de juego ya que en ese momento España no disponía de más cambios. Yeremy Pino tuvo que seguir, bastante mermado, los tres minutos de tiempo reglamentario y el añadido que se fue hasta cerca de los siete minutos.

España, que también tiene a Víctor Muñoz entre algodones, tendrá que esperar para ver el alcance de la lesión de Yeremy Pino. Una vez conocido el grado de la lesión de Yeremy Pino, Luis de la Fuente sabrá si podrá contar con el jugador para el encuentro de dieciseisavos de final del próximo 2 de julio, del que aún no se conoce rival y que saldrá del duelo del grupo J entre Austria y Argelia.