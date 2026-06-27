Resultados y clasificación del grupo H tras la última jornada en el Mundial 2026: España cumple y Cabo Verde hace historia

En la madrugada de este sábado 27 de junio se midieron Uruguay ante España y Cabo Verde ante Arabia Saudí. La Roja y la los debutantes caboverdianos siguen vivos en este Mundial

Este sábado 27 de junio se cerró el grupo H del Mundial en el que están España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. Este es posiblemente el grupo en el que se ha producido una de las grandes sorpresas de este Mundial con el pase de Cabo Verde como segunda de grupo por delante de Uruguay y Cabo Verde.

Los caboverdianos, con Vozinha como gran estrella, empataron ante Arabia Saudí y sobre el mismo césped, siguieron el final del encuentro entre Uruguay y España. Por otro lado, los de Luis de la Fuente, en un trabajado encuentro, venció a Uruguay con un gol de Álex Baena. La dureza de los charrúas en el tramo final marcó el encuentro en Guadalajara.

España cumple en un encuentro de poco brillo y mucha dureza ante Uruguay

España confirmó su liderato del grupo H, evitando a Argentina, actual campeona, en dieciseisavos, en un partido en el que tiró de eficacia y solidez defensiva ante una Uruguay que luchó pero expuso sus problemas internos. Fernando Muslera falló en el único gol del partido, el 0-1 de Álex Baena en el minuto 42, el capitán Fede Valverde fue sustituido en el 56 y adiós al Mundial a las primeras de cambio.

La selección española cumplió su objetivo inicial de clasificar como primera de grupo, y espera rival entre Austria y Argelia. No lo conocerá hasta el domingo 28 de junio, y jugará el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Cabo Verde y Vozinha ponen rumbo a la historia del Mundial

La selección de Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudí en el NRG Stadium de Houston unido a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en los que se cita con la Argentina de Lionel Messi.

Demostró madurez Cabo Verde, que interpretó el partido con inteligencia, sin apresurar ni forzar jugadas, defendiendo con orden y esperando el momento para atacar. Sabía que su partido se jugaba en dos campos. En Houston, contra Arabia Saudí, pero también con un aliado en Guadalajara, pues una victoria de la Roja contra Uruguay le permitiría avanzar incluso con un empate.

Clasificación actualizada del grupo H del Mundial con España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí

Tras la disputa de la última jornada del grupo H del Mundial 2026, se confirmó la sorpresa. Con el triunfo de España ante Arabia Saudí, los de Luis de la Fuente terminaron como primero de grupo y de paso eliminaron a los charrúas, liderados por Marcelo Bielsa. En el otro encuentro del grupo, el punto de Cabo Verde ante Arabia Saudí, les llevó a superar a Uruguay y terminar en la tercera plaza sin haber ganado ni un solo partido de los tres disputado.

España como primera de grupo se medirá al segundo del grupo J que ahora mismo es Austria y Cabo Verde ya conoce su rival y será la Argentina de Leo Messi en un duelo que será otra vez histórico para los caboverdianos al medirse a la vigente campeona del Mundo.