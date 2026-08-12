Marcos Llorente vuelve a ser noticia por el eclipse solar de hoy, 12 de agosto: "Qué pesadilla"

Como era de esperar, muchos han sido los seguidores que se han dirigido en redes sociales hacia el futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Española campeona del Mundo para preguntarle si verá el eclipse solar de este miércoles; su respuesta ha sido clara: "No lo voy a ver"

El eclipse solar que hoy, miércoles 12 de agosto, tiene pendiente a buena parte de los españoles ya cuenta con un protagonista inesperado en España. No hablamos de un astrónomo ni de un experto en fenómenos espaciales. Lo hacemos del controvertido Marcos Llorente, un futbolista que hoy por hoy se ha acostumbrado ya a ser noticia tanto dentro como fuera del campo. El campeón del Mundo con España mantiene un gran nivel sobre su terreno de juego, algo que él mismo achaca a su particular visión de las cosas.

El futbolista del Atlético de Madrid ha vuelto a quedar en el centro de la conversación -y la polémica- después de que sus seguidores le preguntasen si tenía previsto observar el tan conocido eclipse y, sobre todo, si iba a hacerlo utilizando las gafas homologadas que recomiendan los expertos. Una cuestión que, en su caso, no era precisamente inocente, siendo reconocidas las famosas gafas de Marcos Llorente con cristales rojos o amarillos.

Llorente lleva tiempo convirtiendo sus hábitos relacionados con el sol y la exposición a la luz en una parte reconocible de su personaje público. Sus opiniones sobre las gafas de sol y la exposición solar ya habían generado debate en redes sociales. Ahora, la llegada de un eclipse total de sol a España ha vuelto a poner el foco sobre él.

El eclipse solar del 12 de agosto ya tiene protagonista futbolístico: Marcos Llorente

El fenómeno astronómico de este miércoles 12 de agosto es algo excepcional; un fenómeno que no ocurre todos los días. El eclipse será visible como total en una franja que atravesará buena parte del norte y noreste de la Península, además de Baleares, mientras que en el resto de España podrá observarse de forma parcial. El Instituto Geográfico Nacional señala que la franja de totalidad atravesará la Península de noroeste a sureste.

La expectación es máxima. No es para menos, puesto que será el primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. En algunas zonas, la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar durante un periodo de tiempo muy reducido, convirtiendo el atardecer en un espectáculo poco habitual.

Y mientras miles de personas llevan días buscando unas gafas adecuadas para disfrutar del fenómeno, Marcos Llorente ha decidido situarse en el extremo contrario.

La respuesta de Marcos Llorente que ha vuelto a encender la polémica

¿Va a ver el eclipse? Esa es la pregunta que se repetía a Marcos Llorente entre sus seguidores. El jugador respondió en sus redes sociales con el particular sentido del humor o ironía que suele acompañar sus publicaciones sobre estos asuntos.

El propio Llorente explicó que había recibido numerosos mensajes preguntándole si observaría el fenómeno y si lo haría con gafas. Incluso llegó a ironizar con la situación mostrando unas gafas de juguete y hablando de unas supuestas gafas homologadas. La conclusión, sin embargo, fue mucho más sencilla... y directa: no piensa ver el eclipse. "Qué pesadilla con el puñetero eclipse. No lo voy a ver", vino a decir el futbolista en su respuesta, cerrando así una conversación que se había multiplicado durante las últimas horas en sus redes sociales.

La reacción por parte de sus seguidores no tardó en llegar. Y es que, en el caso de Llorente, cualquier comentario relacionado con el sol termina inevitablemente conectado con algunas de sus declaraciones anteriores. Ya nada sorprende con él.

¿Por qué las opiniones de Llorente sobre el sol generan tanta controversia?

El centrocampista ha explicado en diferentes ocasiones que no utiliza gafas de sol porque considera que el contacto con la luz natural forma parte de la biología humana. También ha hablado de la utilización de diferentes tipos de gafas en interiores y durante la noche para filtrar determinadas luces artificiales. Son planteamientos que han provocado numerosas reacciones, especialmente porque chocan con las recomendaciones habituales de especialistas y organismos sanitarios.

Con este contexto, era esperable que muchos de sus seguidores se dirigieran a él con motivo del eclipse, avivando la discusión sobre un tema tan relevante, y además delicado. Una cosa es hablar de los hábitos personales frente al sol y otra muy diferente observar directamente un eclipse sin la protección adecuada; algo muy peligroso. Las autoridades sanitarias advierten del riesgo de sufrir lesiones en la retina si se mira al sol directamente durante las fases parciales.

De hecho, en los últimos días incluso se han retirado del mercado varios modelos de gafas para eclipses después de detectarse problemas en sus filtros. Las autoridades han insistido en utilizar únicamente productos que cumplan las condiciones de seguridad establecidas.

El eclipse convierte de nuevo a Marcos Llorente en protagonista

La paradoja con Marcos Llorente es evidente en este caso. Mientras España se prepara para uno de los grandes acontecimientos astronómicos, el futbolista del Atlético Madrid y de la Selección española ha conseguido que el eclipse vuelva a relacionarse con una de las facetas más controvertidas de su personalidad pública. No será el único futbolista que pueda comentar el fenómeno ni mucho menos. Pero sí es, probablemente, el jugador cuya opinión sobre el sol despierta más curiosidad.

El propio Marcos Llorente, de hecho, ha contribuido a construir ese personaje. Sus mensajes sobre hábitos saludables, exposición solar, luz artificial o utilización de gafas forman parte desde hace tiempo de sus publicaciones y han generado tanto seguidores como críticas. Ahora, el eclipse de este miércoles 12 de agosto le ha colocado nuevamente en el foco. Y lo ha hecho, además, sin necesidad de buscarlo.