Ferran Torres desvela qué le dijo la Princesa Leonor y por qué todavía no se ha rapado tras ganar el Mundial

Ferran Torres sigue sin cumplir la promesa que hizo tras conquistar el Mundial: raparse el pelo. El delantero ha confirmado la conversación que mantuvo con la Princesa Leonor durante la visita a Zarzuela y ha revelado el motivo por el que, de momento, mantiene su melena

Ferran Torres sigue disfrutando de los días posteriores a la conquista del Mundial con España, aunque hay una promesa que todavía tiene pendiente. El delantero aseguró durante la celebración del título que se raparía el pelo si la selección conseguía levantar la Copa del Mundo. Sin embargo, varias semanas después, su melena continúa intacta.

El futbolista del Barcelona ha explicado ahora el motivo durante el homenaje que recibió en Foios, su localidad natal. Allí volvió a salir a la luz uno de los momentos más curiosos de las celebraciones: la conversación que mantuvo con la Princesa Leonor durante la visita de la selección al Palacio de la Zarzuela.

La pregunta de la Princesa Leonor

Después de que Ferran marcara el gol que dio a España el Mundial ante Argentina, el atacante había prometido cambiar radicalmente de imagen y pasar por la máquina. La idea, sin embargo, todavía no se ha hecho realidad.

La propia Princesa Leonor se encargó de recordárselo cuando recibió a los campeones del mundo. "¿No te ibas a rapar el pelo?", le preguntó al futbolista, en un momento que rápidamente trascendió y generó numerosos comentarios.

Durante el homenaje celebrado en Foios, el presentador Manolo Mas aprovechó la presencia de Ferran para preguntarle directamente por aquella conversación. El jugador no quiso reproducir palabra por palabra el diálogo que mantuvo con Leonor, aunque sí dejó claro que la pregunta sobre su pelo se produjo. "Creo que esa respuesta no la tengo que dar yo. Pregunta al público si quiere que me corte el pelo", respondió Ferran entre risas.

La pregunta pasó entonces a los vecinos de Foios, que tuvieron la oportunidad de decidir simbólicamente el futuro de la melena del campeón del mundo. Pero el futbolista terminó confesando antes de que llegara el veredicto de quién está detrás de su negativa a cumplir la promesa.

La respuesta de Ferran fue breve y provocó las risas de los presentes: "La abuela dice que no". Con esa frase, el delantero dejó claro que, pese a haber prometido raparse tras conquistar el Mundial, existe una persona cuya opinión parece tener más peso que la presión de los aficionados.

Por ahora, todo apunta a que Ferran mantendrá su actual imagen y no cumplirá aquella promesa que hizo en plena euforia por el título. Una decisión que, además, cuenta con el respaldo de su abuela.

El delantero ha vivido un verano difícil de olvidar. Su gol en la final ante Argentina le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas del segundo Mundial conquistado por España y, desde entonces, no ha dejado de recibir homenajes y muestras de cariño.

Ahora, entre celebraciones y reconocimientos, queda una pequeña cuenta pendiente. Ferran Torres ya tiene el Mundial, pero todavía le falta decidir si algún día cumplirá su promesa y se despedirá de su pelo. Por el momento, la última palabra parece tenerla su abuela.