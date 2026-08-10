El punto de encuentro de 50 millones por Ferrán Torres

Tras el acuerdo del jugador con el PSG, el club francés y el Barcelona fijan la cantidad para desbloquear la situación y que el valenciano se ponga a disposición de Luis Enrique

Todos los caminos de Ferrán Torres conducen a París, o se intuye de los últimos acontecimientos que se están dando acerca del delantero que le dio el título de campeona del mundo a España con su gol en la final ante Argentina. Con la decisión del futbolista de continuar su carrera ene el PSG de Luis Enrique, resta el acuerdo entre clubes. Una situación que podría tener un punto de encuentro.

Tanto es así que el Barcelona y el PSG, según Marca, habrían fijado el precio del traspaso en 50 millones de euros. Una cantidad que los directores deportivos de las dos entidades consideran que podría desbloquear las negociaciones y propiciar que Ferrán Torres, ya con un acuerdo cerrado en su parcela personal, pueda viajar hasta París.

Hace unos días Ferrán Torres y el PSG alcanzaban un acuerdo

Los movimientos se han sucedido en las últimas horas para que Ferrán Torres no cumpla el año de contrato que le restaba con el Barcelona. Primero fue el futbolista el que dio el sí al PSG con acuerdo por cuatro temporadas para ponerse a las órdenes de Luis Enrique en el actual campeón de la Champions League, que a su vez venderá a Bradley Barcola al Liverpool, si nada se tuerce. Quedaba por resolver la ecuación entre clubes.

En eso andaban Deco y Luis Campos, directores deportivos del Barcelona y el PSG respectivamente. El acuerdo podría cerrarse en esos 50 millones, aunque restan flecos y que se plasme todo eso en la propuesta formal definitiva. Una vez que se haga la etapa de Ferrán Torres en el Barcelona llegaría a su fin.

Ferrán Torres podría no tener que volver a la disciplina del Barcelona

De hecho, y a la espera de que cómo sucedan los acontecimientos, Ferrán Torres podría no tener ni siquiera tener que volver a los entrenamientos con el Barcelona. Los internacionales que llegaron hasta las rondas finales están citados para el próximo miércoles 12 de agosto. Si bien es cierto que algunos de ellos han ido adelantando en estos días sus regresos, como los casos de Gavi, Joan García, Eric García o Anthony Gordon.

Ahora el valenciano todo apunta a que no volverá a ponerse a las órdenes de Hansi Flick para emprender una nueva aventura con alguien que le conoce a la perfección como Luis Enrique. El asturiano, en su etapa como seleccionador, tiró de Ferrán Torres y sabe de sus cualidades. Un fútbol que ahora todo apunta a que tendrá a su disposición.

Dinero para que el Barcelona reinvierta

Si finalmente todo se cierra esos 50 millones de euros le servirán al Barcelona como inyección para operaciones que tiene sobre la mesa. Es el caso de Rodri Hernández, por quien negocia con el Manchester City en los últimos días. También el asunto del delantero, capital en este equipo, dado que a final de temporada btambién se quedó sin Robert Lewandowski que se marcha al fútbol norteamericano. Otro asunto será conocer si tras la salida de Ronald Araujo como cedido al Liverpool apuesta por la llegada de otro central.