Ferran Torres elige fichar por el PSG: negociaciones muy avanzadas con el Barça

El atacante de Foios decide cambiar de aires y afrontar un nuevo reto en la capital parísina, ya tiene un acuerdo cerrado con el PSG por cuatro temporadas y espera el 'OK' para poder viajar en los próximos días y no tener que reincoporarse a los entrenamientos con el Barcelona

Ferran Torres ya ha tomado una decisión sobre su futuro, y es la de jugar en el París Saint-Germain. El autor del gol que ha dado a España su segundo Mundial quiere salir del FC Barcelona para convertirse en nuevo futbolista del PSG y jugar bajo las órdenes de Luis Enrique.

De hecho, tanto el club parisino como el catalán están ya en negociaciones desde hace varios días con el objetivo de que incluso Ferran Torres no tenga que ponerse la ropa de entrenamiento del Barcelona el próximo miércoles, día en que tiene fijada su vuelta al trabajo, tal y como publica hoy el diario Marca.

Las negociaciones para la salida de Ferran Torres, a quien le quedaba un año más de contrato con el Barcelona, se han llevado a cabo de manera bastante discreta y alejada del foco de otras como la de Rodri, Julián Álvarez o Ronald Araújo, que jugará cedido en el Liverpool la próxima temporada.

Ferran tiene un acuerdo con el PSG y espera el OK del Barça

El entorno del futbolista también ha trasladado su decisión al Barcelona, quiere firmar por el París Saint-Germain, de ahí que no será finalmente necesaria la reunión que estaba prevista entre ambas partes el próximo miércoles a su vuelta de las vacaciones. De hecho, el futbolista de Foios ya tiene un acuerdo cerrado con el París Saint-Germain para las próximas cuatro temporadas, por lo que está a expensas de que ambos clubes se pongan de acuerdo en las cantidades para viajar a París.

Las negociaciones avanzan a buen ritmo, hay buena relación entre ambos clubes y la idea es que quede cerrado antes de mitad de la próxima semana. En cuanto a las cifras de la operación, las últimas informaciones calibran que el acuerdo final podría cerrarse en torno a los 50 millones de euros, aunque todo dependerá de las variables finales que se incluyan también en el acuerdo y la facilidad y dificultad para que se cumplan.

Ferran dejó su futuro en el aire

Hace ya unos días Ferran Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que solo tenía dos salidas: renovación con el Barcelona o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Ferran en una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.

Preguntado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran se salió por la tangente con la misma habilidad con la que marcó el gol que dio a España el Mundial. "Mi sueño es ser feliz", respondió.

Foios se vuelca con su ídolo

Mientras tanto, Ferran Torres está agotando sus últimos días de vacaciones en su Foios natal, donde ayer recibió un homenaje con cerca de 7.000 personas, que se volcaron con su campeón del mundo y goleador en la final del Mundial, y a que partir de unos días deberán seguir desde lejos en París.

"Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Foios es el pueblo perfecto, para mí es un honor volver aquí siempre que puedo y hoy es un honor tener a toda este gente para mí", dijo Ferran Torres.

El delantero todavía del Barcelona expresó frente a los miles de vecinos, que llenaron el aparcamiento de al lado del campo de fútbol que lleva su nombre, que todavía no es consciente, ni él ni todo el equipo, de lo que han conseguido: "Vamos a necesitar tiempo para asimilarlo".