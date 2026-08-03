Se confirma que hay 'caso Ferran Torres': "Quiero tomar la decisión correcta"

El delantero valenciano rompe su silencio sobre su futuro y deja sus opciones de seguir en el Barcelona al 50%: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe"; Flick admite que el futuro del '9' también "depende de Ferran"

Hay 'caso Ferran Torres' en el FC Barcelona. Lo que hasta ahora era una cuestión que se manejaba entre bambalinas con las lógicas especulaciones de mercado ha dado un salto hacia adelante después de que el propio delantero haya reconocido públicamente que no tiene decidido dónde jugará la próxima temporada.

El Barça sostiene oficialmente que Ferran no está en venta, pero el interés del PSG ha abierto una situación muy comprometida que puede desembocar en distintos movimientos y, por primera vez, el protagonista ha dejado entrever que su continuidad en el Camp Nou no está ni mucho menos garantizada.

Ferran ha hablado de su futuro en una entrevista concedida a la NBC y su respuesta no ha dejado a nadie indiferente. Preguntado directamente por dónde jugará la próxima temporada, el internacional español ha evitado comprometerse con el Barcelona pese a tener contrato. "Tengo contrato con el Barcelona pero en el fútbol nunca se sabe", respondió, midiendo sus palabras. Lo hizo en inglés y meditando cada una de sus afirmaciones.

A sus 26 años, Ferran Torres afronta la última temporada de su actual contrato y, aunque el club azulgrana mantiene que cuenta con él, el PSG le mejora las condiciones del Barça y el club azulgrana no le ha dado ningún 'input' positivo de querer mejorarle la propuesta parisina con una hipotética renovación. El atacante de Foios se posiciona así claramente sin cerrar la puerta a un cambio de aires y reconoce que todavía debe tomar una decisión.

Ferran pone al 50% su continuidad en el Barça

La respuesta del delantero valenciano deja por completo en el aire su futuro. Cierto es que Ferran no ha anunciado su intención de marcharse, pero tampoco ha lanzado el mensaje inequívoco de querer continuar en Barcelona. "Tomar la decisión correcta, pero aún no sé", respondió cuando le preguntaron por su futuro.

El mensaje tiene especial relevancia porque llega en un momento en el que el Barça necesita conocer las intenciones de su delantero antes de terminar de definir su planificación ofensiva. La versión oficial del club sigue siendo que Ferran no está en venta, pero una hipotética propuesta del PSG podría modificar el escenario si el propio jugador muestra predisposición a estudiar la salida.

El Barcelona, en ese caso, tendría que valorar una oferta que podría ser importante y decidir si la operación resulta conveniente desde el punto de vista deportivo y económico. Ferran, mientras tanto, no quiso dar más pistas y resumió su deseo personal con una palabra cuando le preguntaron por su sueño: "Ser feliz".

Flick pone el futuro del '9' en manos de Ferran

El asunto ha llegado también a la sala de prensa. Hansi Flick fue preguntado horas antes por la planificación del Barcelona para la posición de delantero centro y el técnico alemán dejó claro que la situación de Ferran es una de las variables que condicionarán la decisión final. "Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", explicó Flick.

La frase del entrenador resulta especialmente significativa. El Barça sabe que necesita reforzar la posición de '9', pero todavía no tiene completamente definido cómo hacerlo. La planificación azulgrana sigue contemplando la posibilidad de incorporar un delantero de primer nivel y ahí aparece el nombre de Julián Álvarez.

Ferran y Julián, dos operaciones conectadas

El futuro de Ferran Torres está directamente relacionado con el movimiento que pretende realizar el Barcelona en la delantera. El club azulgrana mantiene al argentino del Atlético de Madrid como su gran objetivo, pero su fichaje requiere una operación económicamente muy exigente.

La posible salida de Ferran podría generar una cantidad importante que ayudase a financiar la llegada de Julián. El PSG puede convertirse en el elemento que desbloquee toda la ecuación.

En el Barça, por tanto, están muy pendientes de lo que decida Ferran. Si el jugador apuesta por continuar, el club tendría que estudiar otras fórmulas para reforzar el ataque y la llegada de Julián se complicaría todavía más. Si, por el contrario, el internacional español considera seriamente la propuesta del PSG y acepta salir, la entidad azulgrana tendrá que valorar la operación y utilizar los ingresos para lanzarse con mayor fuerza a por el delantero argentino.

La cuestión no es únicamente económica. También es deportiva. Si Ferran abandona el Camp Nou, el Barça necesitaría tener prácticamente asegurado un relevo de garantías antes de permitir su salida.

El Barça espera a Ferran

El Barcelona no ha puesto oficialmente a Ferran Torres en el mercado, pero tampoco puede ignorar sus propias palabras. El jugador tiene contrato, aunque él mismo ha recordado que "en el fútbol nunca se sabe". El PSG está atento, el Barça necesita un '9' y Julián Álvarez sigue apareciendo como el gran objetivo. Tres piezas que pueden terminar encajando en una misma operación.

Ahora la decisión está en manos de Ferran. Y sus palabras desde Estados Unidos han dejado claro que, a estas alturas, su continuidad en el Barcelona no puede darse por segura. "Espero tomar la decisión correcta".