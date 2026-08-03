﻿﻿Flick y la llegada de un delantero para el Barcelona: "Sabemos que tenemos que hacer algo"

El entrenador del cuadro culé, desde la concentración del equipo en Inglaterra, ha hablado del nueve y de la llegada de refuerzos: "Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se ha referido al asunto del delantero centro en su equipo y la necesidad de que encontrar un recambio tras la marcha de Robert Lewandowski, más lo que pueda suceder con el futuro de Ferrán Torres. "Sabemos que tenemos que hacer algo", ha asegurado.

Unas palabras que el alemán ha pronunciado este lunes a los medios que desplazados a Saint George's Park después del partidillo de entrenamiento que organizó entre la plantilla azulgrana. "Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", ha manifestado Flick al ser cuestionado por el asunto del delantero.

Flick y las alternativas de la plantilla del Barcelona si necesitara un 'nueve' circunstancial

También ha valorado Flick alternativas para el 'nueve' en caso de que no hubiera efectivos. "Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar. Nuestro idea es que juegue de '7', pero veremos", ha señalado el entrenador del Barcelona que ha seguido: "Gordon y Adeyemi también pueden jugar de '9' y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones".

En lo que se ha mostrado menos preocupado Flick ha sido en el asunto del centrocampista, una línea de la que se ha caído para los próximos meses Frenkie de Jong. "Siempre estamos abiertos a mejorar el equipo, pensamos en lo mejor para el equipo. De momento, creo que tenemos muchos centrocampista. Veremos qué pasa en las próximas semanas", ha afirmado el técnico del Barcelona.

Flick, la valoración de Jesse Bisiwu y los canteranos que trabajan con el primer equipo

En otro orden, Flick ha valorado el fichaje de Jesse Bisiwu, la tercera incorporación tras la de Adeyemi y Gordon: "Llegó hace poco. Lleva pocos entrenamientos con nosotros. Tiene velocidad. El plan es que se entrene con nosotros". El extremo apenas lleva unos días entrenándose con el primer azulgrana y la idea es que alterne esta situación con el filial.

A propósito de los futbolistas jóvenes, Flick fue cuestionado por los canteranos que vienen trabajando con el primer equipo durante la pretemporada. "Tunkara y Goren me han sorprendido mucho en este stage. Tienen una gran calidad y la están demostrando. También Xavi Espart, que en los tanto en los partidos, lo vimos contra el Birmingham, como en los entrenamientos ha dejado claro que es un futbolista de nivel top. Héctor también es muy bueno, fue buena la cesión al Elche. Está comprometido con nosotros, veremos qué pasa", ha explicado.

Finalmente Flick ha analizado la llegada la semana que viene de los campeones del mundo con la selección española y si el título conquistado podría suponer que perdieran hambre. "Los campeones nunca paran. Ellos saben cómo ganar títulos y es importante. Este título debe darles más confianza", ha señalado el preparador alemán para agregar: "Cuando trabajas duro y te concentras cada día, al final se convierte en algo especial. Es lo que queremos conseguir esta temporada".