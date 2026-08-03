La lesión de De Jong cambia los planes del Barça: Deco activa una operación sorpresa por Rodri

El neerlandés estará entre tres y cuatro meses fuera de los terrenos de juego y el Barça está muy atento a lo que pase con las negociacione entre Madrid y City para entrar en la puja por el mejor jugador del pasado Mundial; el marroquí Ounahi es otra alternativa aunque más ofensiva

La lesión de Frenkie de Jong puede alterar los planes del Fútbol Club Barcelona en este mercado de fichajes. El centrocampista neerlandés estará de baja entre tres y cuatro meses por una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha y Deco, el director deportivo, ha activado la operación para encontrar un centrocampista que encaje en precio y son varios los nombres que gustan.

Uno de ellos es el de Rodri, flamante campeón del mundo con España y nombrado mejor jugador del pasado Mundial. El centrocampista del Manchester City también está en la lista de deseos del Real Madrid y es el claro favorito para hacerse con los servicios del que fuera ganador del Balón de Oro en 2024.

De hecho, el club blanco está en negociaciones con el City para intentar alcanzar un acuerdo aunque en estos momentos hay una diferencia de en torno a 20 millones entre lo que exige el club vendedor, unos 75 millones, y lo que ofrece el comprador, 55. Pero ahora, según apunta 'El Larguero' de la Cadena SER, el Barça "está muy atento" a lo que pueda ocurrir en esa negociación con la intención de entrar en la carrera por el español en cualquier momento.

"Con la lesión de Frenkie de Jong, y aunque no es la prioridad absoluta en este mercado, en el Barça no se olvidan y están muy atentos a lo que ocurra con Rodri. El Barça podría afrontar la operación en el caso de que el futbolista de el visto bueno al conjunto catalán", ha desvelado el periodista Nil Solà, quien asegura que el Barça se lanzaría a por Rodri si este le da el visto bueno y muestra voluntad de recalar en el Barcelona.

Eso sí, el gran hándicap estaría en la cifra de la operación, ya que el Barça a estas alturas de mercado no podría acercarse a lo que solicita el Manchester City, y ofrecería una cantidad similar a la que ha puesto sobre la mesa el Real Madrid, 50 millones de euros, ya que además habría que encajar el salario del jugador en el Fair Play financiero del club.

Sea como fuere, sabe el Barça que no es ni mucho menos favorito para hacerse con Rodri, pero está agazapado a la espera por si las negociaciones entre el Real Madrid y el City se enquistan, entonces entrar de lleno en la carrera por el talentoso mediocentro, que en el Mundial ha vuelto a brillar tras una larga lesión.

Ounahi, una alternativa más ofensiva

Como decimos, el de Rodri no es el único nombre que maneja Deco para encontrar su recambio de De Jong, con el que hay muchas sobre en qué estado regresará de lesión de ligamento, por la que estará entre tres y cuatro meses en el dique seco. Otro de los perfiles que gustan mucho es el del marroquí Azzedine Ounahi.

El '8' del Girona es uno de los futbolistas más deseados del mercado, tiene muy complicada su continuidad en Montilivi tras descender a Segunda división y después de haber destacado en el Mundial con al selección de Marruecos. Sus grandes bazas a favor de convertirse en azulgrana están su conocimiento del fútbol español, su gran talento y desborde con la pelota, su polivalencia en las posiciones de ataque y su capacidad goleadora. Evidentemente se trata de un jugador más ofensivo que Rodri, con más llegada pero también con menos sacrificio en defensa y el gran interrogante está en saber si podrá ser regular en un club como el azulgrana pero a su favor está el precio, más económico que Rodri, ya que su salida del Girona podría concretarse en torno a los 25 millones de euros, una cantidad mucho más fácilmente asumible para el club blaugrana.