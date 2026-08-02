La prioridad de Marc Casadó: se queda o una salida pero no a cualquier sitio

El centrocampista sabe que va a tener pocos minutos, a pesar de la lesión de Frenkie de Jong, y hacer las maletas es una posibilidad en este últimos mes del mercado de fichajes de verano. Sin embargo, el catalán ya ha descartado propuestas de Arabia Saudí y Turquía, dejando así claro sus preferencias

Marc Casadó sigue formando parte de la plantilla del FC Barcelona a pesar de que el centrocampista sabe perfectamente que no va a tener prácticamente oportunidades en el equipo que entrena Hansi Flick. Su rol no va a cambiar nada prácticamente a pesar de la importante lesión que ha sufrido Frenkie de Jong, pero el catalán no quiere precipitarse a la hora de decidir su futuro deportivo. Marc Casadó maneja dos opciones: quedarse o irse, pero no a cualquier lugar.

Marc Casadó sigue pensando cuál es la mejor opción para su futuro

Marc Casadó tiene previsto, de momento, dejar que pase el tiempo hasta tomar la decisión sobre si se queda o se marcha del FC Barcelona durante este mercado de fichajes de verano. La realidad es que su salida es difícil que se dé hasta las últimas instancias de esta ventana de transferencias porque ningún club llega a la cantidad económica que exige el club catalán para dar salida al centrocampista (20 millones de euros al menos).

De este modo, los equipos interesados en Marc Casadó van a tener que esperar a los últimos compases del mercado de fichajes para ver si el FC Barcelona acepta dejar salir al centrocampista en calidad de cedido o por un precio que se puedan permitir tal y como informa Sport.

Pero la cuestión sobre el futuro de Marc Casadó también radica en el deseo del propio futbolista. Marc Casadó sigue siendo reacio a marcharse a una liga menos competitiva. De hecho Jorge Mendes, su representante, ha movido su nombre por Arabia Saudí y Turquía, pero Marc Casadó no quiere saber nada de irse a esos países a sabiendas que eso le apartaría de recuperar su mejor nivel de juego y de volver a la Selección Española.

De hecho, la preferencia de Marc Casadó, que aún tiene 22 años, es jugar en una liga competitiva, siendo algunas de las grandes de Europa su deseo y si puede ser a un equipo que dispute competición europea mejor.

Las dificultades de Marc Casadó en el FC Barcelona

El problema que actualmente tiene Marc Casadó en el FC Barcelona es que el centrocampista ha ido perdiendo progresivamente importancia en el equipo que entrena Hansi Flick con el paso de la temporada: 34 partidos pero sólo 1.397 minutos disputados la pasada campaña. El catalán tiene complicado jugar porque el técnico alemán actualmente prefiere a Marc Bernal, Gavi, Pedri, Fermín o Frenkie de Jong (si bien es cierto que el neerlandés está lesionado).

Este contexto hace que el FC Barcelona esté abierto a una salida de Marc Casadó durante este mercado de fichajes de verano si bien es cierto que el club catalán, de momento, desea conseguir una buena cantidad de dinero vía traspaso por el catalán que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Al quedarle dos temporadas más de relación laboral, el FC Barcelona no tiene, de momento, prisas en vender a un futbolista que ha demostrado en el pasado dar buen nivel si tiene confianza.