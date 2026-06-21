Marc Casadó no quiere precipitarse en la elección de su próximo equipo

El centrocampista tiene muy claro que va a salir este verano del FC Barcelona en busca de un nuevo equipo que le permita tener mayor protagonismo. Son muchos los que han preguntado, pero el catalán prefiere esperar un poco más de tiempo, pero ver si se desbloquea un poco la situación

Marc Casadó tiene decidido que va a abandonar el FC Barcelona durante este mercado de fichajes de verano. El centrocampista desea cambiar de aires después de una temporada en la que no ha tenido todos los minutos que deseaba con Hansi Flick. El catalán se convierte así en uno de los grandes deseados, contando con el interés de una gran cantidad de equipo que, sin embargo, no pueden o no quieren pagar la cantidad de dinero que exige el FC Barcelona para dar luz verde a su traspaso. Esto provoque que el futbolista haya tomado la decisión de dejar pasar un poco el tiempo y tomarse con calma un poco estos primeros compases de mercado.

Marc Casadó, a la espera de acontecimientos

Marc Casadó se ha convertido en uno de los grandes deseados en el mercado de fichajes después de que se supiera que quería salir del FC Barcelona. Sin embargo, el centrocampista no se va a precipitar a la hora de elegir su próximo equipo según informa Sport.

Marc Casadó tiene como preferencia seguir jugando en una gran liga de Europa. Un motivo que le ha hecho desechar un sondeo de un equipo de Turquía y de tampoco aceptar unirse al Al-Hilal de Arabia Saudí quien tiene capacidad económica para pagar los 20 millones de euros que pide ahora mismo el FC Barcelona.

Con este contexto, Marc Casadó ha despertado el interés de algunos equipos de la Premier League, del Ajax, y también en España en donde ha sido vinculado con la Real Sociedad y el Real Betis quienes no van a pagar esos 20 millones de euros.

Debido a que el interés de ningún equipo termina de concretarse, Marc Casadó se toma con calma este inicio del mercado de fichajes de verano en donde no va a tomar ninguna decisión precipitada.

A sus 22 años, y con contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2028, Marc Casadó siente que un cambio de aires es lo mejor para su carrera deportiva después de que en la temporada que recién ha finalizado el centrocampista haya jugado 34 partidos pero sólo 1.397 minutos, habiendo perdido mucha importancia en el equipo que entrena Hansi Flick quien le ha dado mayor protagonismo a sus compañeros Marc Bernal, Gavi, Pedri, Fermín o Frenkie de Jong.

Vista esta tendencia, Marc Casadó está peinando con su representante, el conocido Jorge Mendes, cuál es el mejor equipo posible para continuar una carrera futbolística a la que aún le quedan muchos años por delante y que parece que se va a estancar en el FC Barcelona en donde prácticamente no tiene espacio. Y menos tendrá si finalmente el FC Barcelona firma a otro centrocampista durante este verano.