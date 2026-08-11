Las diferencias entre el Manchester City y el Barcelona por Rodri Hernández

El club culé está lejos aún de los 70 millones de euros que pide como mínimo el club inglés por el campeón del mundo que entra en su último año de contrato con los 'Citizens'

Los movimientos para que Rodri Hernández acabe recalando en el FC Barcelona se siguen sucediendo, aunque las negociaciones van sumando días sin que la entidad catalana y el Manchester City alcancen un acuerdo. Con el sí del futbolista a la entidad culé, falta la otra gran pata de esta operación que es el entendimiento entre clubes. Las cantidades que unos ofrecen y otros piden quedan aún lejanas y deberán seguir puliéndose.

El Manchester City exige no menos de 70 millones de euros por Rodri Hernández, mejor jugador del reciente Mundial que entra en su último año de contrato con los ingleses. El Barcelona lanzó hace unos días una primera oferta de 45 millones de euros más en 15 en variables que fue rechazada. Habrá que esperar para saber si la operación avanza o sigue encallada.

Las variables como herramienta para desencallar el fichaje de Rodri por el Barcelona

Desde Inglaterra incluso apuntan a que el Manchester City podría considerar que las negociaciones no están abiertas, según SkySport, porque entiende que la propuesta y números que plantea el Barcelona están lejos de sus expectativas de 70 millones de euros. Para el club azulgrana esa cantidad supondría un notable esfuerzo, más si se tiene en cuenta que tiene otros frentes abiertos como la búsqueda de uno o dos delanteros, más lo que pueda suceder con el central.

Una de las soluciones podría estar en las famosas variables. El Barcelona ya las incluyó en su primera oferta y podrían ser fundamentales, evidentemente con variaciones a la primera propuesta, para que las partes alcanzaran un acuerdo y Rodri, como desea el campeón del mundo, regrese a LALIGA enrolado en las filas del FC Barcelona.

Los fichajes del Manchester City para el mediocampo y el fin de las vacaciones de Rodri

Claro que tampoco hay que olvidar que Rodri entra en su último año de contrato y esa baza también la juega el Barcelona. Además, el Manchester City ya ha movido ficha para reforzar su mediocampo, con la potente inversión del fichaje Elliott Anderson por 116 millones, además de haber renovado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y sus deseos de firmar a Ayyoub Bouaddi.

Mientras Rodri aguarda noticias en sus vacaciones, aunque van pasando los días y el futbolista está citado el próximo viernes para iniciar la pretemporada con el Manchester City. Ya lo recordó el pasado domingo Enzo Maresca, entrenador del equipo 'citizien', tras el partido contra el Atlético de Madrid en Seúl. De momento, el viernes estará en Manchester", decía el italiano sobre el centrocampista español.

Conversaciones entre las partes

Con todo, las relaciones entre el Barcelona y el Manchester City son fluidas. De hecho, según señala Marca, está prevista una nueva conversación entre Deco y Hugo Viana, los máximos responsables de las parcelas deportivas de los dos clubes. Los deseos y necesidades de unos y otros hacen pensar que Rodri podría acabar como culé, aunque por el momento las diferencias económicas entre los clubes impiden la 'fumata azulgrana'.