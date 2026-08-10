Julián Álvarez explota con el Atlético de Madrid: "No contéis conmigo"

Según informó Mundo Deportivo, el jugador argentino está muy enfadado, tanto con Simeone, que no estuvo presente en la sesión de este lunes por un viaje a Ibiza, como con el CEO del club colchonero, Gil Marín, que tampoco estuvo en la vuelta de la 'Araña'

Julián Álvarez regresó este lunes a los entrenamientos con el Atlético de Madrid después de las vacaciones a consecuencia de disputar hasta la final el Mundial con Argentina. El día 10 de agosto estaba marcado en rojo en el calendario del Atlético de Madrid ya que se esperaba la vuelta de Julián Álvarez después de poco más de un mes en el que las informaciones en torno a su futuro no han dejado de salir.

Julián Álvarez se volvió a entrenar con el Atlético de Madrid y desde las redes sociales del club colchonero se mostró una única imagen del argentino pasando el pertinente reconocimiento médico. Julián Álvarez tiene un deseo y ese es el del jugar con el Barcelona tal y como expresó el pasado mes de junio en pleno Mundial con Argentina. "Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño", sentenció Julián Álvarez.

El enfado de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid

Desde el Atlético de Madrid le prometieron a Julián Álvarez que en su regreso de vacaciones, este 10 de agosto, podría reunirse con Simeone para tratar de convencerle de que le deje marchar al FC Barcelona. Simeone no ha estado este lunes en el entrenamiento del Atlético de Madrid y según apuntó Mundo Deportivo, el argentino se habría ido dos días a Ibiza. Tampoco estuvo en la sesión ni en las instalaciones del Atlético de Madrid el CEO del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín.

Esto ha enfadado notablemente a Julián Álvarez según ha apuntado el medio citado anteriormente y es que el argentino esperaba poder hablar con Simeone para transmitirle su "sueño" de poder jugar en el Barcelona de Hansi Flick. Tras lo sucedido este lunes, Julián Álvarez parece que ha llegado a su límite de paciencia con el Atlético de Madrid y según ha apuntado el medio citado, habría transmitido a los que estaban en la sesión de este lunes que no contasen con él. Textualmente Julián Álvarez habría afirmado: "No contéis conmigo".

Guerra a la vista entre Atlético de Madrid y Julián Álvarez

El miércoles volverá Simeone al Atlético de Madrid y ahí se producirá el encuentro con Julián Álvarez. El jugador no pudo ser más claro el pasado mes de junio cuando apostó porque la mejor solución era su salida rumbo al FC Barcelona: "Hablé con gente del Atlético y creo que lo mejor para todos los involucrados es que me vaya".

Julián Álvarez con el Atlético de Madrid la pasada temporada

Si el jugador se declara en rebeldía y decide dejar de entrenarse para tratar de forzar su salida al FC Barcelona, la situación se volvería más tensa aún. Esto recordaría inevitablemente a cuando el portugués Joao Félix forzó al máximo para salir cedido rumbo al Barcelona. Las imágenes del jugador y de Simeone en los entrenamientos eran el ejemplo claro de una tensión existente que terminó con el luso saliendo en las últimas horas del mercado de verano.

Reunión entre Julián Álvarez y su representante

En la tarde de este lunes, según informó Gerard Romero de Jijantes, Julián Álvarez, notablemente enfadado, se habría reunido con su representante en Madrid para calcular los siguientes pasos. "Una cumbre a primera hora de esta tarde. Se han visto Julián y su agente para preparar los siguientes pasos a tratar", afirmó el citado periodista, además de confirmar que Julián Álvarez estaba "muy caliente y muy jodido".

La postura del Barcelona y la respuesta del Atlético de Madrid

Mientras tanto, el Barcelona espera que el Atlético de Madrid acepte la última oferta culé que asciende a 100 millones de euros. Desde el Atlético de Madrid son claros en su idea de que Julián Álvarez solo saldrá por el precio de su cláusula de rescisión, es decir, 500 millones de euros. Esta cifra, como es lógico, es inalcanzable para el Barcelona. Y además, Gil Marín también expresó de manera pública el rechazo a la propuesta blaugrana. "No aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Alvarez", declaró el CEO rojiblanco.

Como un ingrediente más, a final del pasado mes de julio, la RFEF informó tanto a Barcelona como a Atlético de Madrid de la apertura de un expediente disciplinario extraordinario al cuadro culé por los presuntos contactos con Julián Álvarez, que recordemos, tiene contrato con los colchoneros hasta junio de 2030. Por tanto el culebrón de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y el Barcelona parece estar aún lejos de solucionarse hacia un lado u otro y la llegada del argentino a los entrenamientos parece que no ha calmado las aguas en el Metropolitano.