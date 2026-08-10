El futuro de Jorge Domínguez, la sorpresa del Atlético de Madrid

El central que también puede actuar de lateral derecho y que cuenta con 16 años tiene encandilado a un Simeone que ya le ha dado dos oportunidades en lo que va de pretemporada. Ante el Manchester City marcó su primer gol con el primer equipo rojiblanco

El Atlético de Madrid de Simeone cayó este pasado domingo ante el Manchester City por un claro 3-1. Lo más positivo del encuentro que disputó el Atlético de Madrid en Seúl el debut tras su fichaje de Kang in Lee y el gol de Jorge Domínguez. En el caso del primero, el surcoreano hizo las delicias de sus compatriotas y confirmó que en su país hay una auténtica locura por el nuevo jugador del Atlético de Madrid.

En el caso de Jorge Domínguez, volvió a demostrar que a pesar de tener tan solo 16 años (nació en diciembre de 2009), tiene muy claro que quiere triunfar en el Atlético de Madrid, club al que llegó muy joven para formar parte de su academia. El propio protagonista se mostró feliz y emocionado tras marcar su primer gol con el Atlético de Madrid: "Sí. Es mi primer gol y no olvidaré este momento nunca".

Jorge Domínguez es el fichaje del Atlético de Madrid

Jorge Domínguez se ha saltado varias etapas dentro del Atlético de Madrid ya que después de jugar con el Juvenil A de Ángel Donato tanto la Liga como la Youth League, apenas debutó con el primer filial rojiblanco que entrena Fernando Torres. Jorge Domínguez es capaz de contar con esa polivalencia que hoy en día vale tantos millones y desde el Atlético de Madrid, para ahuyentar a otros equipos que se lo quisieran llevar a su cantera como fue el caso del Real Madrid, se le hizo su primer contrato profesional en diciembre de 2025.

Jorge Domínguez, además de polivalencia y descaro a la hora de ir al choque con los rivales o intentando driblar, tal y como demostró ante el Getafe, cuenta con una altura que si es capaz de combinarla con una buena técnica, posicionamiento y sobre todo una cabeza bien amueblada, el Atlético de Madrid podría tener entre sus manos a un proyecto de 'jugadorazo'.

Simeone no sabe qué pasará con Jorge Domínguez

Uno de los principales culpables de que Jorge Domínguez esté jugando la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid es el técnico Simeone. El argentino no suele ser de los que mira el DNI tal y como ha declarado en varias ocasiones y si el futbolista le convence le va a dar minutos, tenga 16, 25 o 30. Así lo volvió a reiterar este pasado domingo el propio Simeone cuando fue cuestionado por Jorge Domínguez y sus posibilidades de quedarse en el primer equipo más allá de la pretemporada: "hay una decisión si se queda con nosotros. No sé en qué lugar está. Me conocen, los jugadores no tienen edad".

Además el técnico del Atlético de Madrid no dudó en elogiar a una de las joyas de la cantera colchonera y en la que hay puestas numerosas esperanzas de cara al futuro: "Si él sigue en esta línea tenemos un jugador importante en crecimiento". Por último, Simeone apostó por dejar que vaya cumpliendo su ciclo normal de crecimiento dentro de su corta edad: No hay que apurarlo, hay que protegerlo. Nos puede ayudar".