La hora de que el Atlético de Madrid y Julián Álvarez se vean las caras

El argentino, tras sus vacaciones después de la disputa del Mundial, se debe reincorporar este lunes a la disciplina colchonera mientras sigue en el aire su futuro y con la expectación de la postura que tomará el delantero

Se acabaron las vacaciones para Julián Álvarez, que después de su participación en el Mundial con Argentina y el tiempo de desconexión, tiene que volver a la disciplina del Atlético de Madrid este mismo lunes. Todo en un verano movido, en el que el FC Barcelona quiere hacerse con sus servicios y hasta en el que el propio jugador expresó su deseo de salir del club rojiblanco.

Por eso la vuelta de Julián Álvarez genera una especial atención. El delantero deberá tener una conversación con Diego Pablo Simeone, que regresa con el equipo de Corea del Sur, y el con club que ya dejó clara su posición en numerosas ocasiones de no vender al argentino y considerarlo pieza fundamental de su proyecto.

Deco se reunió la semana pasada con los agentes de Julián Álvarez

Queda por ver cuál será la postura de Julián Álvarez. Si entrena con normalidad, si se mantiene firme en su deseo de salir como explicó en el Mundial, o incluso si toma una postura de presión para cumplir con esta idea. Este lunes podría comenzar a dibujarse el futuro del atacante con tres semanas de mercado por delante todavía.

En ese sentido la pasada semana se producía una reunión de Deco con los agentes de Julián Álvarez en Madrid. El propósito de ese encuentro era diseñar una hoja de ruta para intentar que el jugador acabe recalando en el Barcelona, tal y como es deseo tanto del club catalán como del jugador. Una postura que choca frontalmente con el Atlético de Madrid.

La oferta del Barcelona por Julián Álvarez y los tiempos

El Barcelona puso sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez. Una propuesta que señaló públicamente que tenía fecha de caducidad. "La oferta por Julián caduca a final de julio", decía Joan Laporta, presidente azulgrana. Sin embargo, la entidad culé sigue queriendo a 'La Araña' y continúa siendo objeto de deseo.

Cierto es que al Barcelona le empieza a correr prisa la cuestión del delantero. Se acerca el inicio del campeonato y Hansi Flick aún no tiene el sustituto de Robert Lewandowski. La situación, además, puede complicarse más si finalmente acaba saliendob, rumbo al PSG, como se apunta en las últimas horas.

La firme postura del Atlético de Madrid

En el caso del Atlético de Madrid la postura ha sido clara y repetida de manera pública. No quieren vender a Julián Álvarez al Barcelona. Por ejemplo lo expresaba Miguel Ángel Gil Marín. "Nuestra respuesta sí que es infinita y es que no queremos transferirlo, y no aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Álvarez", comentaba el consejero delegado del club colchonero sobre el asunto.

Ahora habrá también que ver la manera en la que conduce la situación Simeone. El entrenador ya deslizó algo durante el Mundial y lo repetía estos días. "La situación de Julián es clara, el club ha tomado una decisión", afirmaba el entrenador desde Corea del Sur estos días.