Simeone, técnico del Atlético de Madrid, preocupado: "Tendremos dificultades"

El técnico argentino comentó tras caer ante el Manchester City en Seúl que no ha podido entrenar aún con todo el grupo en lo que va de pretemporada. "Tuvimos a 10 internacionales jugando la final y la semifinal del mundo y eso fue algo muy lindo", declaró en relación a los ausentes

El Atlético de Madrid ha cosechado este domingo su segunda derrota en lo que va de pretemporada tras caer por 3-1 ante el Manchester City. En Seúl, capital de Corea del Sur, los colchoneros sacaron como notas positivas el gol del canterano Jorge Domínguez con tan solo 16 años y el debut de Kang in Lee. Simeone no se mostró demasiado satisfecho con la forma en la que se está desarrollando la pretemporada rojiblanca.

El Atlético de Madrid está sufriendo en esta pretemporada las 'consecuencias' del alto nivel de sus jugadores que le llevó a ser el equipo que más representación tenía en la final del Mundial entre Argentina y España del pasado 19 de julio. Este hecho fue remarcado por el propio Simeone al tiempo que lo usó como argumento para apuntar a futuras dificultades en el arranque de la temporada.

Simeone habla de dificultades en el Atlético de Madrid

El técnico argentino recordó los 10 internacionales que jugaron la final del Mundial entre Argentina y España para después recordar que esto ha supuesto que aún no se hayan incorporado a la disciplina colchonera: "Tuvimos a 10 internacionales jugando la final y la semifinal del mundo y eso fue algo muy lindo. Eso conlleva a que no hayan podido venir antes por sus necesitadas y merecidas vacaciones".

Fue a continuación cuando Simeone apuntó a las dificultades que puede suponer el no disponer de los internacionales aún: "La verdad que estoy preocupado porque quedan nueve días para competir. Y bueno, todavía no hemos podido entrenar en grupo, ni siquiera jugar en equipo. Y bueno, tendremos dificultades seguramente y tendremos que verlas desde ahora para ir anticipándolas".

Kang in Lee y las dudas sobre su posición en el sistema de Simeone

El Atlético de Madrid pudo disfrutar de los primeros minutos de un Kang in Lee que hizo las delicias de sus compatriotas en Seúl. Simeone apostó por la progresión del surcoreano, sobre todo a nivel físico: "Jugó pocos minutos, los cuales de a poco se va a ir encontrando con el ritmo de juego que necesita él y que necesita el equipo y bueno, vamos a necesitar ese tiempo de adaptación que obviamente tienen todos los futbolistas, sobre todo en la parte física".

También mostró dudas Simeone sobre la posición que desempeñará Kang in Lee en el sistema del Atlético de Madrid: "No lo sé, porque en realidad puede jugar en banda derecha, puede jugar como interno por la izquierda, puede jugar de cuarto de la izquierda, puede jugar de mediapunta. Es un futbolista que se adapta por sus características a distintos sistemas y intentaremos ponerlo en el lugar donde creemos que le hace bien al equipo".

Kang in Lee en el encuentro entre el City y el Atlético de Madrid

Los próximos compromisos del Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid solo le queda un partido para poner punto y final a la pretemporada. Será el próximo 14 de agosto a partir de las 17:30 ante el Marsella. Este podría ser el único momento en el que Simeone cuente con toda la plantilla aunque el duelo será a escasos cinco días del debut en Liga del próximo 19 de agosto ante el Málaga en el Metropolitano.