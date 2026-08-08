Betis - Bournemouth: Resultado, resumen y goles

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Betis-Bournemouth, penúltimo amistoso verdiblanco en la presente pretemporada y el primero en La Cartuja ante su público

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenido al directo del amistoso que enfrenta esta noche al Betis con el Bournemouth. El fútbol vuelve a La Cartuja y se lo contamos en ESTADIO Deportivo con un pormenorizado minuto a minuto.

Los verdiblancos juegan por primera vez ante su público tras los dos 'stages' realizados, firmando un balance muy positivo con cinco victorias y una solo derrota. La última cita de la preparación será el próximo sábado en Bari contra el Inter.

Cinco novedades y una baja en la convocatoria verdiblanca para el duelo ante el Bournemouth

Pellegrini ya cuenta con Cucho Hernández, que entró en su primera lista tras volver de las vacaciones una vez terminada su participación en el Mundial. También han regresado a la lista los otro tocados Marc Roca y Álvaro Fidalgo, y Petit e Iker Losada, descartados para Dublín.

El rosarino ultima sus vacaciones y solo podrá participar en el último amistoso del próximo sábado. Tampoco está a disposición de Pellegrini Diego Conde, lesionado en el hombro. También sigue fuera de las listas Abde.

La salida del 'cafetero' entraba dentro de la hoja de ruta de la dirección deportiva para esta planificación, pero la pretemporada ha provocado un giro radical por el protagonismo del colombiano, que, utilizado como delantero por Pellegrini, ha destacado por tres goles. Está por ver, si con Cucho ya en la convocatoria, repite nuevamente en la punta de lanza hoy.

Solo repiten dos jugadores con respecto al once inicial contra el Arsenal y resulta muy significativo al tratarse de Facundo Bernal, asentado en los planes del técnico, y Nelson Deossa, que continúa como punta aunque ya está disponible Cucho. Hay cambio hasta en la portería, con Manu González, y Morante ocupa el lugar de Antony.

La Cartuja presenta muy buena entrada pese a los muchos béticos que se encuentran de vacaciones en esas fechas.

El canterano parte de titular ante el beticismo en esta prueba de nivel y tendrá la ocasión de mostrarse ahora que ejerce de segundo portero por la lesión de Diego Conde. También la tendrá Morante. Dos flamantes campeones de Europa sub 19.

¡Avisa Antony con una arrancada y contesta el Bournemouth a la contra! Comienzo vibrante con el un Betis tratando de llevar la iniciativa.

¡Primer advertencia de Deossa! Entra en el área y es derribado antes del armar el disparo. Pide penalti.

¡La que ha tenido Ángel Ortiz! Antony realiza una gran acción pegado a la izquierda y habilita con un pase interior al canterano, que, solo ante el portero, lanza alto.

¡Otra vez Antony, ahora como ejecutor! Roba, se asocia con Deossa, encara y su disparo desde la frontal se marcha alto por muy poco. Se esta gustando el brasileño.

El Betis está robando ahora muy arriba gracias a la presión alta y está generando mucho peligro con salidas rápidas.

¡Diego Llorente, salvador! El central se cruza de manera providencial en la primera llegada con peligro del Bournemouth. Se lanza al suelo en el momento justo para cortar el pase de la muerte,

¡Tangana en el centro del campo! Empujones y encontronazos tras reaccionar el colombiano con un pelotazo a los agarrones de un rival. Amarilla para el cafetero.

¡Ojo, que el árbitro ha expulsado a Antony! Manuel Orellana ha enseñado la roja al brasileño y también al visitante Scott por la bronca sobre el césped.

¡Finaliza el primer tiempo de la peor manera posible! El Betis pierde 0-1 por el gol de Tavernier tras haber generado las mejores ocasiones y ha sufrido la expulsión de Antony justo antes del ecuador.

¡Primer intervención del Cucho en esta pretemporada! Entra en el área con decisión, pero no logra superar a la defensa.

¡Casi Pablo Fornals! Transición rápida del Betis que termina con centro de Morante y remate en el segundo palo del castellonense, que no logra precisar.

¡Goooooooooool del Betis! 'Cucho' empata el partido al mandar a la red el balón repelido por el poste tras el disparo de Isco. Cómo se nota la estrella malagueña.

¡Gol de Bournemouth! La alegría dura poco al Betis al aprovechar Evanilson un error de Junior en la salida. No perdona el delantero con una definición perfecta.

¡Otra vez Cucho! Reacciona el Betis al segundo tanto inglés y el colombiano pone a prueba a Petrovic con un disparo raso.

Más cambios en el Betis tras la pausa de hidratación: ingresan en el terreno de juego a Riquelme, Bellerín y Fran García,

¡Cucho acaricia el empate! Riquelme sirve un centro con veneno desde la izquierda y el cafetera conecta un remate de manual que se va por muy poco. Aprieta el Betis.

¡Goooooooooool del Betis! Fornals hace justicia con un remate raso que toca en un central y sorprende a Petrovic. Lo estaba mereciendo el Betis.

¡Riquelme ha tenido el 3-2! Tremenda galopada de Fran García, con autopase incluso, y pase atrás para dejar al madrileño en posición franca. No puse fuerte la pierna para rematar,

¡Final del partido con empate a dos goles! El Betis igualó el marcador en dos ocasiones con tantos de Cucho y Fornals ante la efectividad de un Bournemouth que aprovechó sus ocasiones. Los de Pellegrini dejan sensaciones positivas.

El Betis se muestra por primera vez ante su público en la presente pretemporada con la vuelta al fútbol en La Cartuja en el penúltimo amistoso antes de arrancar su participación liguera.

De este modo, los verdiblancos reciben esta noche en su estadio al Bournemouth en el séptimo choque de la preparación con la intención de dar continuidad a la exhibición contra el Arsenal en Dublín, cuando se impuso con autoridad a un favorito para todo como los Gunners de Mikel Arteta por 1-3. Cabe puntualizar que hoy mismo se ha decidido retrasar el comienzo del partido a las 21:00 horas por las altas temperaturas en la capital hispalense.

Una vez finalizada esta cita, todavía le quedará por delante un amistoso más, contra el Inter en Bari acordado por el hecho del aplazamiento de la primera jornada bética al alcanzar Lo Celso la final del Mundial. Así, los verdiblancos se enfrentarán a los 'neroazzurri' el próximo sábado 15 a partir de las 19:30 horas en el Estado San Nicola de Bari.

Saldo muy positivo en los seis amistosos anteriores

Hasta ahora, los heliopolitanos han disputado seis encuentros con un saldo muy positivo de cinco victorias, ante Sportfreunde (0-3), Recreativo (0-1), Olympique de Lyon (4-0), Almería (1-0) y Arsenal (1-3), y una sola derrota, ante el Granada por 1-0.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:543883,543998]]

Las sensaciones hasta el momento están siendo positivas a pesar de que Cucho Hernández no ha estado disponible hasta ahora por la disputa del Mundial, si bien su puesto lo ha cubierto de manera excepcional Nelson Deossa, con la autoría de tres goles, los mismos que Riquelme y Pablo García.

Vuelve Cucho Hernández

Enfrente tendrá a un Bournemouth, una de las grandes revelaciones de la Premier el curso pasado al terminar en sexta posición y meterse en competición europea, por lo que será otro examen exigente.

Pellegrini ya ha podido convocar a Cucho, pero todavía no dispone de Lo Celso, a punto de unirse al grupo para la recta final de la pretemporada, ni del lesionado Diego Conde ni de Abde, mientras que han regresado a la lista Petit e Iker losada, que no viajaron a Dublín, el por entonces lastimado Álvaro Fidalgo y el sobrecargado Marc Roca.