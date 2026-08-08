Cambio de horario del Betis - Bournemouth por las altas temperaturas

El club verdiblanco ha anunciado que, debido al calor imperante en la capital hispalense, el comienzo del amistoso contra los 'Cherries' arrancará media hora más tarde de lo previsto

El fútbol vuelve esta noche a La Cartuja con el séptimo y penúltimo amistoso del Betis en la presente pretemporada, que le enfrenta al Bournemouth de la Premier League en la primera prueba en casa.

Cita esperada que ha sufrido un cambio de horario hoy mismo tal y como ha anunciado la entidad heliopolitana a través de sus medios oficiales debido a las altas temperaturas que imperan este sábado en la capital hispalense y que se mantendrán por la noche.

El partido comenzará finalmente a las 21:00 horas

De esa manera, el comienzo estaba previsto para las 20:30 horas, pero en La Palmera, en consonancia con su rival de hoy, han tomado la decisión de posponer el arranque media hora, porque el choque se iniciará a las 21:00 horas.

"Debido a las altas temperaturas, el partido de hoy se pospone media hora y arrancará a las 21:00 horas", ha comunicado en sus redes sociales el club bético, que a la vez ha pedido máxima difusión para que les llegue la información a todos socios y béticos con entradas que tengan pesando acudir a La Cartuja para ver en acción 'in situ' el nuevo proyecto heliopolitano para el curso de Champions.

No resulta baladí el cambio, puesto a que las 20:00 h se esperan 35º, mientras que una hora después la temperatura bajo dos grados, por lo que, aunque seguirá haciendo calor, la sensación térmica será algo menor e irá descendiendo a medida que caiga la noche en la ciudad.

Se espera muy buena entrada

La realidad es que se espera una buena entrada por la venta masiva de localidades, impulsada por las promociones puestas en marcha por el club. También por el hecho de que la entidad verdiblanca, que ya había habilitado para sus aficionados el anillo inferior de Gol Sur, Gol Norte, Fondo y Preferencia, más la Fondo Grada Club, ha añadido disponibilidad en Preferencia Alta Inferior Central, sin que se descarte que, en caso de que la demanda continúe subiendo, se vayan abriendo otras zonas del campo.