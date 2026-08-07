Giro con Nelson Deossa que trastoca la hoja del ruta del Betis

La situación del cafetero ha experimentado un vuelco por su rendimiento en pretemporada y el propio futbolista cierra una puerta que estaba abierta de par en par con su nueva postura, ya conocida por el club

Diferentes circunstancias propiciaron que Nelson Deossa iniciara la pretemporada pese a los avances para su salida después de que el club le abriera las puertas en su intento de obtener plusvalía tras una primera temporada deficiente del colombiano en La Cartuja.

Su falta de adaptación y su discreto rendimiento, lastrado también por las lesiones, provocaron que el Betis, con el visto bueno del cafetero, lo pusiera en el mercado, pero los inconvenientes para sellar su pase al Vasco de Gama, principal aspirante junto a Boca Juniors por aquel entonces, abrieron la puerta a que se mostrara en el terreno de juego durante la pretemporada.

Deossa resucita gracias al invento de Pellegrini

Ante la ausencia del Cucho Hernández y del esperado refuerzo para el ataque, Pellegrini decidió situarlo como punta de lanza y lo que pareció anecdótico en los albores de la puesta a punto se ha convertido en un trampolín para Deossa y en motivo para que la situación del centrocampista haya cambiado considerablemente.

De ese modo, suma tres tantos en la preparación, los mismos que Riquelme y Pablo García, y se lució con un golazo ante el Arsenal en Dublín, como reflejo de la exhibición de sus virtudes y que está muy comprometido con la causa.

Tanto es así que su salida cantada ya se encuentra en tela de juicio y en Heliópolis se contempla con la posibilidad de brindarle una segunda oportunidad que se está ganando sobre el terreno del campo.

Deossa cambia de opinión tras 'volar' en pretemporada

Decisión sustentada por su nivel en pretemporada y también por el cambio de opinión de Deossa, que ahora prefiere prolongar su estancia en La Cartuja, apoyado por sus compañeros, por la confianza de Pellegrini tras dejarlo en un segundo plano en la recta final del curso pasado y por sentirse ahora más cómodo que nunca con la elástica verdiblanca.

Así las cosas, Deossa ha descartado su marcha a Vasco da Gama y, que, como apunta alfinaldelapalmera.com, ya ha hecho partícipe al club verdiblanco de su intención y deseo de forma parte del Betis 26/27, a sabiendas de que su rol de delantero se desvanecerá en cuanto Cucho alcance la forma y Manu Fajardo le traiga competencia en este mercado.

De todos modos, Deossa se ve capacitado, merced a su versatilidad, a hacerse fuerte en el centro del campo, y, a día de hoy, ha cerrado la puerta a su salida. Determinación que trastoca la planificación heliopolitana, pero que tampoco ha sido recibida con malestar por la entidad ahora que ha empezado a explotar las virtudes por las que desembolsaron 11 millones de euros el pasado verano.

La Premier, el nuevo mercado para Deossa

No obstante, tampoco se descarta al cien por cien su traspaso en el caso de que haya nuevos acercamientos de aquí al final del mercado, pero ya desde latitudes muy distintas ante el interés que despierta ahora en la Premier, y más aún después de lucirse en Dublín ante la presencia de ojeadores de clubes como Ipswich, Leeds, West Ham y Wolverhampton.