El Betis ya prepara el amistoso frente al Bournemouth con Abde trabajando en su puesta a punto

El extremo marroquí se ha dejado ver en el entrenamiento para dirigirse a uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol mientras que los verdiblancos ya trabajan en el nuevo amistoso en La Cartuja de este próximo sábado

El Real Betis sigue avanzando en su preparación para la próxima temporada, todo ello en un verano que está dejando cierta inquietud en cuanto al mercado se refiere. Hasta tres son las piezas que se han unido a día de hoy, dando Facundo Bernal y Fran García un rendimiento inmediato. Sin embargo, todavía faltan muchas piezas para ver el puzle completo que quedará el próximo 2 de septiembre, por lo que la dirección deportiva de Manu Fajardo sigue trabajando para poder confeccionar la plantilla del año de la Champions League. Mientras tanto, los de Manuel Pellegrini continúan el rumbo de la pretemporada, que se ha visto algo alterada ya que el Betis debutará en la segunda jornada frente a la Real Sociedad en La Cartuja.

Tras la convincente victoria por tres goles a uno frente al campeón de la Premier League, el Arsenal, el equipo ha regresado a Sevilla con mejores sensaciones de las que se fue. El pasado miércoles, los jugadores de esa segunda fila dieron un paso importante y demostraron que el técnico chileno puede contar con una unidad B de garantías, algo de vital importancia en el año donde tendrá que afrontar el reto de disputar la Liga de Campeones. Uno de los nombres propios de este verano, sin lugar a duda, es el de Nelson Deossa. Tres goles son los que acumula ya en esta pretemporada, igualando junto a Pablo García como máximo goleador, por lo que la nueva versión del colombiano ya se está viendo. Cuando todo parecía abocado a una salida en este verano, Deossa ha reconducido su situación y parece más cercano a que se quede esta temporada en el Betis. Sin embargo, aún queda mucho mercado por delante.

Aparición de Abde en la preparación de cara al sábado

En lo que contempla a la preparación de este verano, el conjunto verdiblanco se ha ejercitado en esta mañana de viernes antes de afrontar el duelo que le medirá este sábado al Bournemouth, duelo que se disputará en La Cartuja. Como mera curiosidad, el ya exsevillista Juanlu Sánchez podría hacer su debut con el conjunto inglés, algo que le añade un aliciente más que curioso al encuentro. En el entrenamiento de esta mañana, total normalidad en cuanto a los ejercicios. Tras la charla de Manuel Pellegrini con todos los componentes de la primera plantilla, los jugadores han realizado los habituales ejercicios sin ninguna baja significativa, más que las conocidas como Aitor Ruibal o Diego Conde.

Una de las imágenes que ha podido captar ESTADIO Deportivo, y que se puede observar en el vídeo, ha sido la aparición de Abde dirección a uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva, todo ello con el objetivo de seguir en esa puesta a punto para el comienzo de la competición. Para el encuentro de este fin de semana, se espera contar ya con Marc Roca, que el miércoles no pudo ser de la partida ya que se encontraba cargado y el cuerpo técnico decidió reservarlo. Con todo esto, el club verdiblanco sigue dando pasos de cara a ese comienzo de liga, teniendo que afrontar aún un encuentro más frente al Inter de Milán, una interesante prueba antes de que el balón ruede de forma oficial en La Cartuja.