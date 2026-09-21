El Betis recibe casi 4.000 entradas del Borussia Dortmund, la mayoría a precio de 'ganga' para una marea verdiblanca

El club heliopolitano ha abierto el proceso de solicitud para repartir las entradas del Signal Iduna Park; 2.500 serán localidades de pie y las otras 1.313 con asiento

El Real Betis afronta ahora un periodo de 20 días sin competición oficial tras el empate cosechado ayer ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Los hombres de Manuel Pellegrini se marchan al parón internacional con 16 puntos de 21 en LaLiga, lo que les permite asentarse en la tercera plaza, y un triunfo en Champions League, y no será ya hasta el próximo domingo 11 de octubre, a las 18:30 horas, cuando el Betis vuelva a jugar un partido oficial en LaLiga frente a Osasuna y comenzar un carrusel de partido hasta el parón de noviembre.

Serán cinco partidos de LaLiga y tres de Champions League, entre ellos la visita al Signal Iduna Park para medirse al Borussia Dortmund, sin duda, uno de los viajes más ilusionantes junto al del Allians Arena de Múnich en la última jornada de la Fase Liga.

Por todo ello, el club verdiblanco ha anunciado este lunes el proceso de solicitud que se llevará a cabo para aquellos socios que quieran acceder a una de las 3.813 entradas que el Borussia Dortmund ha cedido al club heliopolitano para el partido que se disputará el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas, correspondiente a la cuarta jornada de la competición.

En concreto, el Betis ha recibido casi las 4.000 entradas diferenciadas en dos sectores. Un total de 2.500 localidades son de pie, a un módico precio de 18,50 euros, más el resto, 1.313 localidades con asiento, a un precio de 50 euros.

Así se puede solicitar una entrada para acompañar al Betis

Así, ante la previsión de la alta demanda entre la afición verdiblanca, el Betis ha querido hacer dicho proceso con antelación para facilitar así la organización, que tendrá la antigüedad como factor diferencial. De esta forma, de las 2.500 entradas de pie, 1.750 localidades serán para abonados, de ellas, 875 se repartirán por antigüedad y las otras 875 por sorteo.

Otras 250 entradas serán puestas a disposición para los socios de la modalidad 'Soy Bético', atendiéndose primero a los socios residentes en el área geográfica próxima al escenario del partido, y si sobraran, para el resto de interesados. Las 500 entradas restantes irán a parar a las peñas por sorteo.

El periodo de solicitud de entradas comienza este mismo lunes 21 de septiembre y estará habilitado hasta el viernes 25 a las 10:00 horas. Una vez finalizado el periodo de inscripción, los interesados recibirán un correo electrónico en su área privada de socios y en la aplicación móvil del club comunicándoles si tienen o no entrada asignada.

A los socios que no consigan entradas se les devolverá el precio de la entrada y los que sí, deberán confirmar en un plazo de 48 horas que desean mantener su localidad. Ya finalizado este primer proceso de las entradas de pie, se habilitará un segundo para las 1.313 restantes localidades con asiento.