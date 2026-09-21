La Prórroga de Estadio Deportivo 4x06: La mejoría del Sevilla, el récord del Betis y el golpe del Atlético al Real Madrid

Programa número seis de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Óscar Murillo y Rafa Cala como tertulianos. Los resultados de la jornada siete en LaLiga EA Sports, destacando la derrota del Sevilla ante el Barça, el empate del Betis en Riazor y el derbi madrileño, o la convocatoria de Luis de la Fuente, protagonistas del programa.

Comenzamos hablando de la derrota del Sevilla FC ante el FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un resultado que, pese a ser negativo, dejó buenas sensaciones en el equipo y en la afición sevillista, que ve en los métodos de Luis García Plaza una mejoría que hacía años que no se veía.

Por otro lado, charlamos sobre el Real Betis Balompié y el empate del conjunto verdiblanco en Riazor, donde ha igualado su mejor comienzo histórico de campeonato.

Además, hablamos acerca del triunfo del Atlético de Madrid en el derbi madrileño ante el Real Madrid, las quejas de Mourinho por el árbitro, la llegada de Aguirre a Valencia o la convocatoria de Luis de la Fuente para el parón de selecciones.

Este programa es el número 152, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.