La Prórroga de Estadio Deportivo 4x05: Corberán fuera, Pellegrini protesta y Lamine Yamal elige favorito

Programa número cinco de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Álvaro Palomo y José Luis Penella como invitados. Los resultados de la jornada cinco en LaLiga EA Sports, la destitución de Corberán en el Valencia o la pelea por el Balón de Oro, protagonistas del programa de esta semana.

Comenzamos hablando del triunfo del Sevilla FC ante el Valencia, el cual le costó el puesto al entrenador valencianista y a toda la cúpula deportiva del equipo che, que se ha puesto en manos de Braulio, ex director deportivo de Osasuna y que rechazó en varias ocasiones ese puesto en el conjunto nervionense. También mencionamos a Fabio Cardoso, indultado por Luis García Plaza después de varios meses.

Por otro lado, charlamos sobre el Real Betis Balompié y las quejas de Manuel Pellgrini sobre el intenso calendario de los verdiblancos. También destacados el nombre propio de Álvaro Fidalgo y su situación en el plantel bético.

Además, hablamos acerca del Balón de Oro, teniendo en cuenta las palabras de Lamine Yamal en las que se posiciona, junto a Mbappé, como los mejores jugadores del mundo y los claros favoritos a hacerse con el título.

Este programa es el número 151, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.