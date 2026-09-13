Sergio Ramos alucina con Madring: "Como casi madrileño, pues me siento orgulloso"

El ex futbolista del Sevilla FC y del Real Madrid fue uno de los famosos deportistas que no se han querido perder el Gran Premio de España de Fórmula 1. El central se ha quedado impresionado con el montaje, el esfuerzo y la dedicación realizadas para darle a los aficionados un fin de semana perfecto

Sergio Ramos, ex futbolista del Real Madrid y del Sevilla FC, fue una de los famosos que no se quiso perder el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputó por primera vez en el ya icónico circuito de Madring. El sevillano se quedó impresionado con el trazado madrileño, con el trabajo realizado por las autoridades y por el montaje y todas las facilidades y comodidades que han tenido los aficionados y amantes a la F1 que han disfrutado del fin de semana.

Sergio Ramos ha sido uno de los deportistas que ha atendido a DAZN en donde ha elogiado a la ciudad de Madrid a la cual ha calificado como un lugar ideal para organizar este tipo de eventos deportivos. "Pues es impresionante, ¿no? Y no dejamos de comentarlo, ¿no? Yo creo que Madrid, pues reúne todos los requisitos para atraer los mayores eventos deportivos, ¿no?".

Sergio Ramos, encantado porque Madrid haya acogido un Gran Premio de Fórmula 1

El defensa, que ha sido uno de las decenas de deportistas que han estado presentes en la novedoso trazado, ha destacado el trabajo que han realizado las autoridades y las personas encargadas de montar este Gran Premio de España de Fórmula 1. "Yo creo que a la Fórmula 1, pues faltaba, ¿no? Nos faltaba algo, ¿no? Y la verdad que el nivel, todo lo que han montado, uno no lo percibe hasta que llega aquí, ¿no? Y te das cuenta y dices, guau, ¿cómo se puede montar tan bien, con un nivel de tanta... una capacidad de tanta gente, con la dificultad que conlleva todo eso? Por eso nosotros que hemos tenido la oportunidad de vivir grandes eventos de Eurocopa, Mundiales, incluso grandes eventos fuera de lo que es el fútbol, y llegar aquí a la Fórmula 1 y que esté en casa, en Madrid, y que lo hagan de esa manera, es para felicitar a todos, ¿no?".

Por último, Sergio Ramos ha dicho que se siente muy orgulloso porque se considera ya casi madrileño debido a todos los años que vivió en la ciudad por defender la camiseta del Real Madrid en donde es una leyenda absoluta. "A todos los que han puesto su granito de arena para que, pues, como sevillano, pero ya llevo más años en Madrid que prácticamente en Sevilla, como casi madrileño, pues me siento orgulloso de que puedan disfrutar y tenerlo también en casa, ¿no?".

Sergio Ramos, de este modo, no pierde de vista cualquier evento deportivo o de negocios que esté ligado al deporte. No hay que olvidar que el sevillano actualmente está intentando invertir en el mundo del deporte. Uno de sus intentos más sonados ha sido cuando intentó comprar las acciones del Sevilla FC, su antiguo club, respaldado por un grupo de inversión. Cuando todo parecía que estaba hecho, la operación se cayó y, de momento, no hay novedades sobre que Sergio Ramos vaya a hacer otro intento para convertirse en propietario del club arraigado en el barrio sevillano de Nervión.