Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de España: Antonelli gana en Madring y da un golpe sobre la mesa en el Mundial de Fórmula 1

El italiano de Mercedes se impuso, por delante de Max Verstappen y Lando Norris, al aprovechar de un Virtual Safety Car y de una mala parada de boxes del de McLaren que perdió por ello el liderazgo de la carrera y que se quedó sin opciones de remontar al ser el circuito complicado para que se den los adelantamientos

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, se impuso en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en la que fue una carrera aburrida y casi sin adelantamientos y en la que el italiano se vio beneficiado por un Virtual Safety Car y una mala parada en boxes que le impidieron ganar a Lando Norris (McLaren), que terminó en la tercera posición. El podio lo completó Max Verstappen que fue segundo con su Red Bull.

Fernando Alonso no pudo competir por nada, terminó en la posición 17, y Carlos Sainz acabó retirándose cuando estaba en el fondo de la clasificación.

Una carrera que se decidió por un Virtual Safety Car

La carrera comenzó con una salida que estuvo marcada por Max Verstappen, que se saltó dos curvas consecutivas cuando estaba pelando posición con Lewis Hamilton. Por delante, Lando Norris aguantó los envites de Andrea Kimi Antonelli y se marchó por delante. Por su parte, los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz se quedaron en las posiciones 17 y 18.

Las vueltas pasaron, pero en el giro 4 Max Verstappen decidió dejar pasar a Lewis Hamilton para evitar ser sancionado al saltarse esas curvas al comienzo de la carrera. El neerlandés no tardó en adelantar al británico ya que el de Ferrari se tuvo que retirar por unos problemas de frenos.

La carrera estaba tranquila, si bien es cierto que Fernando Alonso y Carlos Sainz estuvieron a punto de retirarse por un toque entre ambos cuando luchaban por posición, hasta que Lance Stroll se retiró, también por problemas de frenos, en la vuelta 15. Se desplegó un Virtual Safety Car y Antonelli y Verstappen entraron en boxes. Norris tuvo que esperar al siguiente giro para cambiar neumáticos, pero una mala parada le hizo caer a la quinta plaza. Mientras tanto, por otro lado, Fernando Alonso caía posición al tener que cambiar alerón por el toque con un Carlos Sainz que fue sancionado con 5 segundos.

Por delante, Charles Leclerc, con su Ferrari, optó por no entrar y lideraba la carrera, impidiendo así que Antonelli y su Mercedes encabezaran la prueba.

Comenzó la procesión, confirmándose que este circuito de Madring es muy difícil para que los actuales coches de la Fórmula 1 adelanten. De hecho, no hubo prácticamente cambios en la cabeza. Todo se mantuvo igual hasta las últimas diez vueltas, mientras que Fernando Alonso se tenía que conformar con una posición 17 y Carlos Sainz con la plaza 19, aunque el madrileño terminó retirándose.

Finalmente, entró en boxes Leclerc, a falta de siete vueltas para el final, y Antonelli se quedó en cabeza de carrera. El italiano de Mercedes puso tierra de por medio y se llevó la victoria que no hace otra cosa que consolidarlo como líder de la clasificación general del Mundial de pilotos de Fórmula 1. El transalpino fue escoltado en el podio por Max Verstappen (Red Bull), y de Lando Norris (McLaren), que acabó contrariado por el Virtual Safety Car y la mala parado en boxes que le alejó del triunfo. Fernando Alonso, sin mucha historia, finalizó en el puesto 17 sin poder luchar, siquiera, por entrar en los puntos.

Clasificación del Mundial del pilotos de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de España: puestos y puntos