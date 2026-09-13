Álvaro Carreras, 23 años, agradecido a Mourinho: "Metió a Cucurella para ayudarme en defensa"

El lateral del Real Madrid se sumó a la victoria contra el Rayo Vallecano con un gran gol en la primera parte, que explicó para los medios oficiales del club: "Tuve suerte que Mbappé me devolvió la pelota en el área y finalicé a un lado"

El Real Madrid salió victorioso de su encuentro contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Los de José Mourinho ofrecieron una gran versión, firmando un 3-0 en la primera parte y dejando encarrilado el triunfo. De esta manera, uno de los protagonistas del choque fue Álvaro Carreras. El lateral fue, en este caso, titular por delante de Marc Cucurella, aprovechando su oportunidad logrando un gol para el conjunto blanco, su primero este curso.

Tras ello, Álvaro Carreras compartió sus sensaciones con los medios oficiales del Real Madrid, destacando su gol en la primera parte y la ayuda de José Mourinho en el segundo tiempo: "Metió a Cucurella para ayudarme defensivamente". El lateral sufrió con los ataques de Ratiu, por lo que el técnico portugués dio entrada a un defensa más para asegurar que los tres puntos se quedaban en el Bernabéu en la noche de ayer sábado.

Álvaro Carreras: "Salimos con esa mentalidad y lo hicimos"

En este sentido, Álvaro Carreras analizó la victoria contra el Rayo Vallecano: "Destaco, sobre todo, la intensidad desde el primer minuto. Salimos juntos y con las ganas de demostrar que estamos en casa, que somos un equipo y que en casa es más que importante sumar de tres en tres. Salimos con esa mentalidad y lo hicimos".

El lateral del Real Madrid explica que "fue un partidazo del equipo, pero estoy contento por el gol, que es el primero del año. Recibí la pelota de Jude, se la di a Kylian, tuve suerte que me la devolvió en el área y finalicé a un lado. Estoy contento".

Además, Álvaro Carreras, en la que es su segunda temporada en el Real Madrid, comentó cómo se siente en este arranque de temporada: "Estoy muy contento y viviendo un sueño, como dije desde el primer día. A seguir disfrutando de esta experiencia increíble que es jugar en el mejor club del mundo y a seguir trabajando para conseguir los objetivos del equipo".

Álvaro Carreras y la fuerza ofensiva del Real Madrid: "Sabemos que hay mucho gol"

Por otra parte, Álvaro Carreras fue preguntado por la petición de José Mourinho a los laterales: "Quiere exigencia. Es difícil aguantar los 90 minutos con una exigencia al cien por cien. En los últimos minutos creo que metió a Cucurella para ayudarme defensivamente y ayudar al equipo. Estábamos sufriendo un poco. En el último partido me tocó a mí ayudarle a él y hoy le tocó a él ayudarme a mí".

Sobre la mentalidad del Real Madrid, el exjugador del Benfica explicó que "tenemos la mentalidad puesta en los objetivos. Queremos salir a ganar todos los partidos hacia adelante, presionando y, sobre todo, finalizando todas las jugadas, sabemos que hay mucho gol, y lo estamos demostrando", apuntó el futbolista del conjunto de José Mourinho, que analizó en rueda de prensa la victoria ante el Rayo Vallecano.

La competencia de Álvaro Carreras con Marc Cucurella en el Real Madrid

Álvaro Carreras no lo va a tener fácil para tener muchos minutos en el Real Madrid esta temporada. La fuerte competencia de Marc Cucurella le deja en un escalón inferior al exjugador del Benfica. Pese a ello, el lateral es consciente del gran número de partidos que hay a lo largo de la temporada, por lo que puede ser titular en encuentros como el de ayer sábado ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu, anotando además un gol.

De hecho, Álvaro Carreras ha empezado de inicio en tres de los seis partidos oficiales que ha jugado el Real Madrid esta temporada. Además, se quedó sin protagonismo en la visita del Málaga al Bernabéu, ante la opción de Cucurella. Tras ello, jugó solamente dos minutos frente al Real Betis en La Cartuja y tres ante el Inter de Milán, en la primera jornada de la UEFA Champions League, que acabó con victoria para los de José Mourinho.

De esta manera, tras jugar el partido completo ante el Rayo Vallecano, Álvaro Carreras podría ser suplente en el choque de este martes ante el Elche en el Martínez Valero. Marc Cucurella apunta a salir de inicio contra los de Martín Anselmi y, dependiendo del devenir del encuentro, el ex del Benfica podría tener de nuevo minutos. En cualquier caso, la temporada es larga y ambos jugadores saben que podrán contar con protagonismo.