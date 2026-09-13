Contundente aviso de Arda Güler a Yan Diomande en el Real Madrid

El centrocampista turco, que entró en el minuto 72 del encuentro contra el Rayo Vallecano, dio una exhibición durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego del Bernabéu, poniéndole las cosas díficiles al internacional con Costa de Marfil y, al mismo tiempo, a José Mourinho

Arda Güler volvió a ser importante en un partido del Real Madrid. El turco, que no pudo jugar el encuentro del pasado martes ante el Inter de Milán por sanción, llegó descansado al duelo del pasado sábado frente al Rayo Vallecano. En este sentido, José Mourinho sorprendió dejando al centrocampista en el banquillo, ya que Yan Diomande fue titular. Tras ello, el ex del Fenerbahçe dio una exhibición en el tiempo que estuvo sobre el campo.

El Real Madrid volvió a agradecer la entrada de Arda Güler al campo, cambiando la dinámica de un partido que se había puesto a favor del Rayo Vallecano, sobre todo tras el gol de Sergio Camello en el minuto 51. De esta manera, José Mourinho optó por el centrocampista turco para el tramo final del encuentro, siendo decisivo con pases claves, como uno a Mbappé que casi acaba en un nuevo tanto, algo que tuvo lugar en el descuento.

José Mourinho se deshace en elogios con Arda Güler: "Es muy bueno"

De esta manera, José Mourinho fue preguntado por la figura de Arda Güler en rueda de prensa, tras firmar un gran partido y dejando una asistencia a Mbappé en el descuento del choque contra el Rayo Vallecano: "Arda Güler es muy bueno, tiene muchísima calidad, tiene una influencia positiva en el juego del equipo. Y hoy, cuando entró, ha marcado diferencias en la estabilidad del juego".

Por su parte, el técnico del Real Madrid valoró el partido de Diomande: "Progresivamente va mejorando, tiene poquísimo tiempo de fútbol europeo de alto nivel, poquísimo tiempo. Yo diría la temporada última de Leipzig y poco más. Tiene mucho que aprender desde el punto de vista táctico, pero se ve claramente en los otros entrenamientos, todavía más, que tiene un potencial increíble en el uno contra uno, en el centro, en el tiro".

Arda Güler mete en un problema a Yan Diomande

Sin embargo, no cabe duda de que Arda Güler mete en un problema a a Yan Diomande en el Real Madrid. El turco volvió a demostrar la clase de jugador que es y lo imprescindible que apunta a ser con José Mourinho en el conjunto blanco. El técnico portugués optó, ante el Rayo Vallecano, por la figura del extremo de Costa de Marfil, pero en los grandes partidos será el ex del Fenerbahçe el que empiece de titular por banda derecha.

Arda Güler fue el encargado de sacar los saques de esquina cuando estaba en el terreno de juego. De lo contrario, jugadores como Mbappé y Vinicius fueron los elegidos, empezando la jugada con un saque corto, que acababa en alguna ocasión en disparo de Fede Valverde desde la frontal. El Real Madrid gana amenaza con los córners si está el turco en el campo, con futbolistas para rematar como Konaté o Dumfries.

El plan de José Mourinho con Arda Güler sigue su curso

José Mourinho sigue su curso con su plan con Arda Güler. El turco ha empezado de inicio en tres de las cinco jornadas de LaLiga EA Sports. El técnico del Real Madrid es consciente de la gran cantidad de partidos que hay a lo largo de la temporada, por lo que será necesario dosificar a sus jugadores para evitar posibles lesiones. Además, el entrenador portugués ya cuenta con jugadores que se encontraban lesionados, como Tchouameni.

En este sentido, Arda Güler, tras jugar unos 20 minutos ante el Rayo Vallecano, podría empezar de inicio en el choque del próximo martes contra el Elche en el Martínez Valero. El Real Madrid preparará la visita al equipo de Martím Anselmi, en una semana en la que se medirán también al Atlético de Madrid en el Metropolitano, encuentro que tendrá lugar el domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas.

Por ello, tras la victoria frente al Rayo Vallecano, el Real Madrid llega en buena dinámica para disputar los dos últimos partidos del mes de septiembre, previo al parón de selecciones. Los de José Mourinho buscarán lograr los seis puntos para seguir en lo más alto de la tabla de LaLiga EA Sports, ante el liderato indiscutible del Barcelona de Hansi Flick en estos momentos.